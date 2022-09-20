بسبب سما المصري.. تامر أمين مطلوب على جوجل

تصدر اسم سما المصري ثائمة تريندات جوجل منذ الأمس، حيث تحدث الإعلامي تامر أمين خلال استضافته في برنامج العنيدة مع الإعلامية رقية اليزيدي تحدث عن سما المصري ورفضها الارتباط به، وسنقدم لكم في السطور التالية تفاصيل تصريحات تامر أمين عن سما المصري.

تصريحات تامر أمين عن سما المصري

وعلق الإعلامي تامر أمين، على سؤال" كنت بتخرج تسهر مع الفنانة سما المصري، زي ما خرجت وقالت".، حيث انفعل على الهواء قائلا: "انا بخرج معها، عايز حد شافنى معاها، فى أى طريق بلاش فى مكان".

وتابع تامر أمين خلال حواره على إحدى القنوات الفضائية، وقال: "لما نزلت سما فيديو ليا بعد الهجوم عليها الكل ضحك عليها، عشان مفيش حد يصدق اللى بتقوله عني".

وقامت مذيعة البرنامج بتوجيه سؤال صعب لـ تامر أمين: "مطلبتش منها تكونوا مع بعض وكده" وقال تامر للمذيعة: "انتى عاقلة.. انتى بتقولى ايه عيب، أكون معاها فين ده كلام لا".