بسبب سما المصري.. تامر أمين مطلوب على جوجل

منوعات
سما المصري
سما المصري

تصدر اسم سما المصري ثائمة تريندات جوجل منذ الأمس، حيث تحدث الإعلامي تامر أمين خلال استضافته في برنامج العنيدة مع الإعلامية رقية اليزيدي تحدث عن سما المصري ورفضها الارتباط به، وسنقدم لكم في السطور التالية تفاصيل تصريحات تامر أمين عن سما المصري.

 

تصريحات تامر أمين عن سما المصري

وعلق الإعلامي تامر أمين، على سؤال" كنت بتخرج تسهر مع الفنانة سما المصري، زي ما خرجت وقالت".، حيث انفعل على الهواء قائلا: "انا بخرج معها، عايز حد شافنى معاها، فى أى طريق بلاش فى مكان".

تخرجت من كلية الآداب.. شاهد إطلالات سما المصري

بعد تصدرها للتريند.. مالا تعرفه عن سما المصري

وتابع تامر أمين خلال حواره على إحدى القنوات الفضائية، وقال: "لما نزلت سما فيديو ليا بعد الهجوم عليها الكل ضحك عليها، عشان مفيش حد يصدق اللى بتقوله عني".

وقامت مذيعة البرنامج بتوجيه سؤال صعب لـ تامر أمين: "مطلبتش منها تكونوا مع بعض وكده" وقال تامر للمذيعة: "انتى عاقلة.. انتى بتقولى ايه عيب، أكون معاها فين ده كلام لا".

سما المصرى تامر أمين جوجل العنيدة رقية اليزيدي

مواد متعلقة

بعد تصدرها للتريند.. من هي سما المصري المثيرة للجدل دائمًا؟

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي وبتروجت اليوم الأربعاء 21-9-2022

تعرف على نتيجة مباراة الأهلي الودية اليوم الأربعاء

أموال كامل أبو علي تحرم الأهلي من صفقة كبرى

عاجل|الأمن يوقف تصوير فيلم "مستر إكس" ويتحفظ على دراجة نارية

Dartro Fofana.. من هو ديفيد فوفانا صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الصيفي؟

في عيد ميلادها.. تعرف على مشوار منى الشاذلي في مجال الإعلام

عاجل..ارتفاع جديد للدولار أمام الجنيه..و50 قرشا تفصله عن مستويات 20 جنيه

توقعات بتراجع تدريجي في سعر الجنيه أمام الدولار بعد قرار البنك المركزي الأخير