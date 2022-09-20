طرق الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ92 في المملكة عديدة ومتنوعة، فهناك العروض الجوية وعروض الألعاب النارية والمهرجانات والمسابقات الثقافية والتاريخية، وكذلك الحفلات الغنائية لأشهر نجوم الفن العربي الأصيل، ولكل مدينة طابعها الخاص والمميز للاحتفال بهذا اليوم.

وتحرص كل مدينة على إظهار هذه الإحتفالات بالشكل اللائق والجميل، في المدينة المنورة قبلة السياحة الإسلامية تم الإعلان عن فعالية ضخمة مميزة للاحتفال بهذا اليوم التاريخي، وهي أوبريت اليوم الوطني والذي سنتعرف على أهم تفاصيلها وخطوات حجز التذاكر.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طريقة حجز تذاكر أوبريت المدينة المنورة احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ92، وهي على النحو التالي:-

أوبريت اليوم الوطني في المدينة المنورة للاحتفال

ضمن احتفالات اليوم الوطني 92، أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودي عن إقامة أوبريت المدينة المنورة، وهو عبارة عن أوبريت مميز يجمع بين أصالة وعراقة التاريخ السعودي، سيروي الأوبريت بشكل فني مثير للإهتمام تاريخ البلاد ورحلتها عبر عصور الزمن، بالاستعانة بأحدث التقنيات الموجودة واستخدام المؤثرات السمعية والبصرية المُلهمة، لينتج عنها لوحة فنية ذات طبع فولكلوري مثير للدهشة.

موعد أوبريت المدينة المنورة للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ92

كشفت هيئة الترفيه السعودية، عن موعد أوبريت اليوم الوطني السعودي الـ92، حيث من المقرر أن يبدأ يوم 23 سبتمبر 2022، الساعة 5 مساءًا، في خباب بن الأرت في السلام في المدينة المنورة، وكما ذكرنا فإن العرض يشمل تقديم عروض فنية ولوحات فلكلورية جميلة تبعث بمشاعر الفخر والاعتزاز في قلوب الحضور.

خطوات حجز تذاكر أوبريت المدينة المنورة احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ92

يمكن حجز تذاكر اليوم الوطني السعودي الـ92، باتباع الخطوات التالية:

- الدخول لموقع حجز تذاكر أوبريت المدينة المنورة (اضغط هنـــــــا).

- اختيار أوبريت المدينة المنورة.

- قراءة التعليمات المهمة ومعرفة موعد الفعالية.

- النقر على خيار احجز الآن.

- تسجيل الدخول إلى تكت مكس.

- معلومات البريد الإلكتروني.

- تحديد المكان المناسب للدخول إلى مسرح الأمير محمد بن عبد العزيز.

- النقر على خيار التأكيد.

- تحديد عدد التذاكر المراد شراؤها.

- الضغط على خيار اشتر الآن.

- النقر على خيار المتابعة لإتمام الحجز.

- إتمام حجز تذكرة أوبريت المدينة المنورة والاحتفاظ بالتذكرة.