ياسمين صبري تريند في السعودية بسبب صورها على انستجرام

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ياسمين صبري
ياسمين صبري

تصدرت الفنانة ياسمين صبري تريند محرك البحث الشهير جوجل بالسعودية خلال الساعات الماضية، وذلك بعد استعراضها لرشاقتها ولياقتها البدنية داخل إحدى صالات الجيم.

 

ياسمين صبري تريند السعودية

حيث نشرت الفنانة ياسمين صبري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا لها داخل صالة الچيم وهي تمارس التمارين وتستعرض لياقتها ونالت الصور اعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل فرصة تانية الذي عرض ضمن سباق الموسم الرمضاني عام 2020.

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وشارك في بطولة المسلسل أحمد مجدي، أشرف زكي، محمد أبوداوود، هبة مجدي، دياب، نهال عنبر، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، إدوارد، ابتسام الصريطي، ومن إخراج مرقس عادل.

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