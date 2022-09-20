"الملا": يتم حاليًا ربط منظومة التكرير بشبكة موحد تدار رقميًا

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن تطوير منظومة تكرير البترول، وكذلك صناعة البتروكيماويات بدأ منذ عام 2016 من خلال الرؤية الكلية لبرنامج التحديث والتطوير الذى تم إطلاقه بالتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر، ومن ثم فقد حقق ذلك نتائجًا متميزة بدأت تظهر جليا فى نتائج أعمال الشركات عامًا بعد الآخر، وأوضح أن هذا التطوير يتم بتكامل تام بين زيادة قدرات الوحدات الإنتاجية وتحديثها وتطبيق التحول الرقمى فى إدارة مصافى التكرير ومصانع البتروكيماويات لضمان أعلى كفاءة فى الأداء وهو ما انعكس إيجابًا على استدامة توفير المنتجات البترولية والبتروكيماوية للسوق المحلى وما تحقق من استقرار فى الإمدادات.



جاء ذلك خلال إنعقاد الجمعيات العامة لشركات القطاع العام ( العامرية والإسكندرية للتكرير والبتروكيماويات المصرية)، لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2021/2022، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



وأشار الملا إلى أنه يتم حاليًا ربط منظومة التكرير فى شبكة موحدة من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول تدار رقميًا، كما لفت إلى أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات التوسعية بالشركات وفقا للبرامج الزمنية المحددة ووضعها على الإنتاج لتقليل كميات الاستيراد وتعظيم الفوائض التى يتم تصديرها، مشددًا على تنفيذ مشروعات التوافق البيئى التى تتم بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة.

وأشاد الملا با يقدمه العاملون من جهود والذى انعكس على تحقيق النتائج الجيدة، مطالبًا بالاستمرار فى بذل المزيد من الجهد، خاصة وأن مشروعات قطاع البترول تحظى بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية والسيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



كما أشار الملا للدور الحيوى الذى تلعبه مصفاتى العامرية والأسكندرية ومساهمتها فى توفير احتياجات منطقة الأسكندرية والوجه البحرى من المنتجات البترولية، وكذلك الدور الهام الذى أصبحت تتمتع به شركة البتروكيماويات المصرية بعد تطويرها بما يناسب مكانتها التاريخية كإحدى قلاع صناعة البتروكيماويات.



وأكد على أهمية الاستمرار في التوسع في طاقات مصانع البولي فينيل كلورايد خاصة وأنه يتميز بالجودة المرتفعة لتامين احتياجات السوق المحلي والتصدير.



مصفاة العامرية للبترول: تكرير أكثر من 6ر3 مليون طن خلال العام الماضى



واستعرض المهندس حسام شوقى رئيس شركة العامرية لتكرير البترول أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال العام، حيث أوضح أنه تم تكرير كميات من الخام تقدر بأكثر من 6ر3 مليون طن، وبلغ إنتاج البوتاجاز 84 ألف طن وحوالى مليون طن من المازوت و424 ألف طن من بنزين 80، وحوالى مليون طن من السولار، و144 ألف طن من الكيروسين، و65 ألف طن من الزيوت الأساسية والخاصة والشمع البرافينى، و47 ألف طن من الألكيل بنزين، و21 ألف طن من الشمع الخام للتصدير، و56 ألف طن من المنتجات البترولية الخاصة، بالإضافة إلى كميات من التولوين والزيت الطبي، لتصل بذلك الإيرادات المحققة إلى حوالى 5ر3 مليار جنيه، كما بلغت الاستثمارات المنفذة خلال العام حوالى 450 مليون جنيه.



الأسكندرية للبترول: تكرير 3ر5 مليون طن وتنفيذ مشروعات تطوير حوض البترول والمنطقة الجغرافية



وأوضح المهندس محمد صبحى رئيس شركة الأسكندرية للبترول أن كميات الخام التي تم تكريرها خلال العام بواسطة معمل الشركة بلغت حوالى 3ر5 مليون طن ليسهم فى توفير منتجات بترولية قيمتها حوالى 7ر79 مليار جنيه ساهمت فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والنافتا والسولار والمازوت ووقود الطائرات والأسفلت والمقطرات الشمعية والمذبيات البترولية بقيمة حوالى 48 مليار جنيه، بالإضافة إلى إمداد شركات بترول (أموك وأنربك وأسبك وإيلاب) باحتياجاتها من المواد الخام المغذية لمشروعاتها بلغت قيمتها حوالى 4ر26 مليار جنيه، وأضاف أن الشركة ساهمت في تدبير احتياجات المشروع القومى للطرق من منتج الأسفلت من خلال الإنتاج والاستيراد حيث بلغ اجمالى الكميات التي تم تدبيرها نحو 881 ألف طن أسفلت، وأشار إلى أنه تم تصدير منتجات بترولية قيمتها حوالى 3ر5 مليار جنيه إلى دول إيطاليا وأسبانيا وفرنسا ومالطا وقبرص واليونان وجورجيا وسلوفانيا وتونس ولبنان والمغرب ونيجيريا.



ولفت إلى ضخ استثمارات قدرها 2ر1 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد للوحدات الإنتاجية وإدارة الأصول والموارد وتطوير أنظمة الأمن والسلامة وتحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مساهمتها في مشروعات تطوير وتحديث المنطقة الجغرافية البترولية بالأسكندرية، كما استعرض موقف مشروعات تحديث وتطوير حوض البترول من خلال اللجنة الجغرافية والذى شهدت انفاق 6ر352 مليون جنيه حتى الآن.



البتروكيماويات المصرية: دراسة مضاعفة إنتاج مصنع الـ PVC



ومن جانبه أشار الكيميائى أحمد كامل رئيس شركة البتروكيماويات المصرية خلال استعراضه لأهم نتائج الأعمال إلى نجاح تنفيذ برامج الإحلال والتجديد والتطوير الشامل لوحدات الشركة والعودة للتشغيل في الربع الرابع من العام المالى الماضى وأنه جارى أعمال الدراسات للبدء في المرحلة الثانية لرفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الـ PVC من 120 ألف طن إلى 240 ألف طن سنويًا باستثمارات حوالى 350 مليون دولار، وبلغت معدلات الإنتاج 25 ألف طن من البولي فينيل كلوريد و4ر29 ألف طن من الصودا الكاوية السائلة و4ر5 ألف طن من حامض الهيدروكلوريك، وبلغت قيمة المبيعات نحو 9ر1 مليار جنيه.



حضر الجمعيات الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والأستاذ إبراهيم خطاب مساعد الوزير للتطوير الهيكلي والشئون الإدارية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب وكيل وزارة البترول للشئون المالية والاقتصادية والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول ونوابه والدكتور سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

