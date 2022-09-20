وزارة الزراعة تكرم أفضل منتجي القمح وتوقع برتوكول لزيادة الحقول الإرشادية

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمستشار علاء فؤاد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكريم مزارعي القمح الذين حققوا أعلى إنتاجية هذا العام وذلك بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب والمحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي وزارة الزراعة وأكاديمية البحث العلمي.



خلال الاحتفال بختام الحملة القومية للقمح وتكريم أفضل المنتجين أكد "القصير" أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي محصول القمح أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي كما أن الحكومة تقدم حزمة حوافز لتشجيع الفلاحين على زراعة محاصيل القمح مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء بوضع سعر استرشادي لأردب القمح للموسم الجديد 1000 جنيه هذا بالإضافة إلى توفير التقاوي الجيدة المعتمدة وأيضًا التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية حتى تكون نماذجًا يحتذى بها للمزارعين.



وأوضح "القصير" أن الرئيس السيسى أولى ملف الزراعة نهضة غير مسبوقة من خلال المشروعات القومية العملاقة مثل مشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر ويقدم كل الدعم للتوسع الرأسي من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.



‏وأضاف القصير أن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، تعتبر من أهم البرامج التي تساهم بشكل كبير في التحسين من أجل التوسع الرأسي، بالمساهمة في استنباط أصناف جديدة من المحصول تمتاز بالانتاجية العالية، ومقاومة الامراض والتأقلم مع التغيرات المناخية المختلفة.



القصير أكد على أهمية تكثيف حملات توعية المزارعين لاتباع النظم الزراعية الحديثة، والممارسات الزراعية الجيدة، من خلال وسائل الارشاد الزراعي المختلفة، وتأهيل المزارع الذي يتم تنفيذ الحقل الارشادي في ارضه، بأن يكون خير مرشد للمزارعين من حوله، لافتا إلى ضرورة التوسع في عمليات إنتاج التقاوي الجيدة وتغطية كافة القرى والمحافظات، لدعم المزارعين وتحقيق أعلى انتاجية تسهم في تقليل الفجوة الغذائية وفاتورة الاستيراد.



"القصير" أشاد بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي والجهات المعاونة المحلية والدولية في تنفيذ أكثر من 7000 حقل ارشادي على مستوى الجمهورية.



كما وجه الشكر للمزراعين الذين يواصلون العمل لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين مؤكدا أن الزراعة أصبحت من القطاعات الاستراتيجية التي تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة نظرا لدورها في دعم الاقتصاد الوطني واستيعاب العمالة كما أنها المصدر الرئيسي للغذاء وتوفير المواد الخام لمعظم الصناعات الأخرى.



وأشار "وزير الزراعة" إلى أن المراكز البحثية قدمت جهود كبيرة من أجل زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية لذا تقدم الدولة كل الدعم لاستنباط العديد من أصناف القمح.



وأوضح الوزير أن الدولة تسعى إلي التنوع فى مصادر المياه واستصلاح الأراضي لتوفير قدر كبير من الأمن الغذائي للمواطنين.



وأضاف القصير أن الحقول الإرشادية لها دور كبير في حدوث تطوير في إنتاجية وإنتاج أصناف محصنة، والدولة تقدم الدعم اللازم للمزارعين في تطوير نظم الري وتنويع مصادر المياه،مؤكدا أن الأموال وحدها غير قادرة على توفير احتياجات الشعوب، لكن يجب علينا تطوير انماط الاستهلاك.

وأردف أن الدولة استطاعت تحقيق احتياطي استراتيجي قادر لتحقيق الاكتفاء، والدولة مقبلة على استصلاح ٣ملايين فدان، بمساندة القوات المسلحة.



موجهًا الشكر لجهاز الخدمة الوطنية ومشروع مستقبل مصر على دعمهم ملف الأمن الغذائي في مصر.



وأشار أن الدولة بفضل القيادة السياسية كان لها الفضل الكبير في تحقيق جهود استباقية ساهمت في مواجهة المشكلات وتحقيق احتياطي يكفي لشهور مقبلة.



من ناحيته استعرض د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية جهود المركز في مجال التوسع الرأسي لتحقيق أقصى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية خاصة وأن مصر على أعتاب تنظيم مؤتمر المناخ في شهر نوفمبر القادم.



وأشار سليمان أيضًا إلى التوسع في إنتاج التقاوى وزيادة نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة وتوفيرها للمزارعين بأسعار مخفضة.



كما قام الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، بتقديم عرض توضيحي لمناقشة أهم النتائج المتحصل عليها من زراعة الحقول الإرشادية لمحصول القمح.



وأضاف مدير المعهد أن حقول المزارعين الإرشادية بمحافظات جمهورية مصر العربية التي طبقت هذ النتائج قد انتهت إلى التوصيات الفنية اللازمة لتعظيم إنتاجية محصول القمح لهذا العام، وتعتبر هذه الحقول الإرشادية نموذجًا لتطبيق الخطوات اللازمة لرفع الإنتاجية أمام مزارعي القرية التابع لها الحقل الإرشادي للموسم الزراعي 2021 و2022.



كما شهد وزير الزراعة توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية البحث العلمى ومركز البحوث الزراعية لزيادة الحقول الإرشادية للقمح خلال الموسم الجديد.



قام بتوقيع البرتوكول د محمود صقر رئيس الأكاديمية والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتورة هنية الاتربي مدير برنامج التنمية الزراعية.



وفي نهاية الاحتفال قام وزير الزراعة والشئون البرلمانية ومحافظ الجيزة بتكريم بعض مزارعي القمح الذين حققوا أعلى إنتاجية.



وضمن المكرمين المزارعين" أحمد عبد الحافظ محمود من كفر صقر بمحافظة الشرقية-أحمد شحاته محمود من البحيرة-راضي شفيق محمود بالدقهلية-محمد عبد الله إبراهيم-النوبارية-أحمد محمد أبو صرة بالغربية-عبد ربه فتحي بالوادي الجديد-أحمد صبحي عبد النعيم بمحافظة المنيا-صموئيل بأسيوط-أحمد السيد محمد ضيف الله بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج".

