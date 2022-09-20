طرق الاستعلام عن مواعيد القطارات 2022 هاتفيا أو إلكترونيا.. وخطوات الحجز

طرق الاستعلام عن مواعيد القطارات 2022، أكثر ما يبحث عنه المواطنين خلال الفترة الأخيرة، لمعرفة مواعيد القطارات وأسعار التذاكر.

ويرغب الكثيرون في التواصل مع هيئة سكك الحديد لمعرفة مواعيد القطارات 2022، وأسعار التذاكر والأماكن المتاحة للتسهيل على المواطنين في السفر إلى المحافظات المختلفة، ولذلك أتاحت الهيئة العديد من الطرق للاستعلام عن مواعيد القطارات 2022 سواء من خلال الهاتف وإلكترونيًا.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طرق الاستعلام عن مواعيد القطارات 2022، وفقا للموقع الرسمي للهيئة عبر الإنترنت، وهي على النحو التالي:-

طرق الاستعلام عن مواعيد القطارات 2022

ويمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن مواعيد القطارات 2022 وأسعار التذاكر، التواصل مع هيئة السكك الحديد عبر الطرق التالية:

يمكنكم الاتصال على الرقم الأرضي (0225753555)، أو من من خلال الهاتف المحمول (01274422925)، أو الاتصال على الخط الساخن (15047).

وإذا تعرضت لأى مشكلة داخل رحلة القطار، فيمكن أن تتواصل مع هيئة السكك الحديد عن طريق أرقام استفسارات وشكاوى ومقترحات جمهور الركاب المتواجدين داخل القطارات، وهي الاتصال من خلال الهاتف المحمول على هذا الرقم (01220008806)، أو التواصل على رقم الموبايل (01220008807).

ويمكن أيضا التواصل عبر أرقام تليفونات الدعم الفني الشكاوى والاستفسارات الخاصة بحجز التذاكر عن طريق الإنترنت (0225769165)، أو رقم الواتس آب (01095444407).

خطوات حجز تذاكر القطارات إلكترونيا

ويمكن للراغبين في حجز تذاكر القطارات إلكترونيا، اتباع الخطوات التالية:-

- الدخول على موقع هيئة سكك حديد مصر عبر هذا الرابط (اضغط هنـــــــا)، اختيار أيقونة "خدمات هيئة".

- الضغط على خدمة "حجز تذاكر القطارات".

- سيطلب منك تسجيل مستخدم سواء البريد الإلكتروني وكلمة المرور، أو إنشاء حساب إذا كنت مستخدم جديد.

- بعد تسجيل الدخول إلى الموقع.

- قم باختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

- تظهر القطارات المتاحة في ذلك اليوم خلال صفحة تبويب جديدة، وأرقامها ومواعيدها ونوعها وسعر التذكرة، والمقاعد المتاحة.

- يطلب منك تحديد طريقة الدفع، وبعدها إدخال البيانات المطلوبة.

- بعد الدفع تظهر أمامك تفاصيل وبيانات الحجز، تأكد من صحتها ومواعيدها وسعرها.

- قم بطباعة البيان لتكون تذكرتك خلال السفر مع العلم أنه يتم إرسال نسخة من تلك البيانات إلى البريد الإلكتروني.

ويمكنك التوجه في الوقت المحدد وعرض البيانات المرسلة للموظف المختص.