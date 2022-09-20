روسيا تتوقع عجزا في الميزانية 2% في 2023

الاقتصاد
علم روسيا
علم روسيا


 قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يوم الثلاثاء إن عجز الميزانية سيصل إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 قبل أن يتقلص إلى 0.7 بالمئة في عام 2025.

وفي تصريحات بثها التلفزيون، قال ميشوستين إن العجز في الميزانية سيتم تغطيته بشكل أساسي عن طريق الاقتراض. وفي الأسبوع الماضي، عادت وزارة المالية إلى أسواق الدين المحلية للمرة الأولى منذ أن أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا، مما أدى إلى فرض عقوبات غربية لم يسبق لها مثيل تسببت في استبعاد موسكو من أسواق الدين الدولية.

تأتي توقعات ميشوستين بأن روسيا ستواجه عجزا في الميزانية على الأقل للسنوات الثلاث المقبلة بعد أسبوعين فقط من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا ستحقق فائضا في عام 2022، على عكس معظم التوقعات.

وقدر ميشوستين الإيرادات الحكومية بنحو 26 تريليون روبل (433.6 مليار دولار) مقابل إنفاق يصل إلى 29 تريليون روبل في عام 2023 (483.7 مليار دولار).

وقال ميشوستين إن العجز الحكومي سيصل إلى 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، لينخفض إلى 0.7 بالمئة في عام 2025.

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