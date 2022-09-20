ارتفاع الصادرات الزراعية الأوكرانية عبر الموانئ البحرية لتصل لأكثر من 4 مليون طن

الاقتصاد
صادرات الحبوب الأوكرانية
صادرات الحبوب الأوكرانية


أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن 177 سفينة محملة بأكثر من 4.1 مليون طن من المنتجات الزراعية غادرت الموانئ البحرية الأوكرانية، بموجب مبادرة الحبوب التي تم التوصل إليها مع روسيا.

وقالت الوزارة إنه تم تصدير ما يزيد عن 4.1 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ مغادرة أول سفينة محملة بالمحاصيل المنتجة في أوكرانيا بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود.

وبشكل عام، غادرت 177 سفينة الموانئ الأوكرانية، وهي محملة بالمنتجات الزراعية باتجاه الدول الآسيوية والأوروبية والإفريقية".

وأضاف البيان: أنه حتى الساعة، أبحرت ثماني سفن أخرى محملة بـ 195.7 ألف طن من المنتجات الزراعية من ميناء أوديسا وميناء تشورنومورسك عبر ما يسمى بـ "ممر الحبوب".

بالإضافة إلى ذلك، رست سفينة تابعة لشركة نقل البضائع السائبة BC VANESSA اليوم على رصيف ميناء أوديسا، وهي رابع سفينة يستأجرها برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة لتحميل 30 ألف طن من القمح لأفغانستان حسب البيان.

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