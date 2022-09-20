بقرار من فيريرا.. الزمالك يغلق الباب في وجه هذا الثنائي

الفجر الرياضي
فيريرا
فيريرا

 

فجر البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجاة من العيار الثقيل، بشأن  تعاقدات الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق اسعدادا للموسم الجديد.

الزمالك يصرف النظر عن التعاقد مع كريم العراقي وهشام صلاح

كشف فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك":" خاص.. الزمالك يغلق الباب على ضم هشام صلاح وكريم العراقي والاكتفاء بتواجد عمر جابر في الجبهة اليمنى مع حمزة المثلوثي".

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حقيقة عودة زيدان للتدريب من بوابة يوفنتوس

ويعلن نادي الزمالك خلال ساعات عن التعاقد مع الثلاثي عمر جابر ونبيل عماد دونجا بجانب البنينيى سامسون.

وقام الثلاثي بتصوير فيديو انضمامهم للزمالك تمهيدا للاعلان بشكل رسمي عن التعاقد معهم.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك حقق الفوز على إليكت سبورت بطل تشاد بنتيجة هدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس في الدور 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي قت سابق تعاقدت إدارة الزمالك مع السنغالي ابراهيما نداي والمغربي ذكريا الوردي قادمًا من الرجاء المغربي خلال الفترة الماضية لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة 14 في تاريخه بعدما حصد 77نقطة في جدول ترتيب الدوري.
 

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