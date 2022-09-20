حالة الطقس غدا الأربعاء 21/9/2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانًا لها، بشأن تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء 21/9/2022، متوقعة بعض الظواهر الجوية مثل نشاط حركة الرياح وسقوط أمطار.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس غدًا، قال خبراء الأرصاد إن القاهرة الكبرى والوجه البحري تشهدان طقسًا حارًا رطبًا نهارًا، مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة رطبًا على جنوب الصعيد.

وعن حركة الأمواج غدًا الأربعاء في البحر المتوسط والبحر الأحمر، أكدت الأرصاد أن ارتفاع الأمواج في البحرين يتراوح بين 1.5 و2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، ومن المتوقع أيضًا وفق بيان الأرصاد، أن تنشط الرياح ليلًا على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 21 سبتمبر الجاري على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 32 24

العاصمة الإدارية 32 23

6 أكتوبر 32 23

بنها 31 24

دمنهور 30 22

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 31 23

دمياط 30 23

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 33 23

السويس 32 22

الزقازيق 32 24

شبين الكوم 32 23

طنطا 31 23

شلاتين 36 26

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 29 22

وادي النطرون 30 23

مطروح 29 21

السلوم 31 19

سيوة 33 20

العريش 30 22

رفح 30 23

الطور 33 25

كاترين 29 18

رأس سدر 33 24

نخل 31 17

طابا 32 24

نويبع 33 24

حلايب 31 27

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 32 21

بني سويف 33 21

المنيا 34 20

أسيوط 34 20

سوهاج 35 22

قنا 36 22

الأقصر 36 22

أسوان 37 23

الوادي الجديد 37 19

أبو سمبل 36 24

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 32 27