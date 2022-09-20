الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء حيث فقدت الزحخم الإيجابي الذي تلقته أمس الإثنين، وذلك في ظل الترقب عن كثب لاجتماع الفدرالي الأميركي.
وانخفض مؤشر stoxx 600 بنسبة 1.09% أو 4.45 نقطة إلى 403.42 نقطة، وتراجع FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.61% أو 44 نقطة إلى 7192.66 نقطة، كما هبط DAX الألماني 103% أو 132.41 نقطة إلى 12670.83 نقطة، في حين تراجع CAC 40 الفرنسي بنسبة 1.35% أو 82.12 نقطة إلى 5979.47 نقطة.
وأغلقت غالبية أسواق الأسهم الأوروبية في المنطقة الحمراء اليوم مع تحول أنظار المستثمرين تجاه اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي وسط توقعات بمزيد من الزيادة في أسعار الفائدة.
وقادت أسهم قطاعي البناء والمواد الخام خسائر السوق الأوروبي اليوم حيث انخفضا بنسبة 2.4%، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 2%.
من ناحية أخرى، أعلن البنك المرزي السويدي رفع الفائدة بنحو 100 نقطة أساس إلى 1.75% مع تحذيرات بشأن ارتفاع التضخم في البلاد.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، قفز مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا بنسبة 45.8% على أساس سنوي خلال أغسطس آب.