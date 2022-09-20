الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء حيث فقدت ‏الزحخم الإيجابي الذي تلقته أمس الإثنين، وذلك في ظل الترقب عن كثب لاجتماع ‏الفدرالي الأميركي.‏



وانخفض مؤشر ‏stoxx 600‎‏ بنسبة 1.09% أو 4.45 نقطة إلى 403.42 نقطة، ‏وتراجع ‏FTSE 100‎‏ البريطاني بنسبة 0.61% أو 44 نقطة إلى 7192.66 نقطة، ‏كما هبط ‏DAX‏ الألماني 103% أو 132.41 نقطة إلى 12670.83 نقطة، في حين ‏تراجع ‏CAC 40‎‏ الفرنسي بنسبة 1.35% أو 82.12 نقطة إلى 5979.47 نقطة.‏



وأغلقت غالبية أسواق الأسهم الأوروبية في المنطقة الحمراء اليوم مع تحول أنظار ‏المستثمرين تجاه اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي وسط توقعات بمزيد من ‏الزيادة في أسعار الفائدة.‏



وقادت أسهم قطاعي البناء والمواد الخام خسائر السوق الأوروبي اليوم حيث ‏انخفضا بنسبة 2.4%، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 2%.‏



من ناحية أخرى، أعلن البنك المرزي السويدي رفع الفائدة بنحو 100 نقطة أساس ‏إلى 1.75% مع تحذيرات بشأن ارتفاع التضخم في البلاد.‏



وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، قفز مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا بنسبة ‏‏45.8% على أساس سنوي خلال أغسطس آب.‏