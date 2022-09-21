أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-9-2022.. قفزة مرتقبة في سعر المعدن الأصفر

هدأت أسعار الذهب في مصر مع مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مع توقعات بقفزة مرتقب للمعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة بعد حالة التذبذب التى شهدها خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 وهو الآكثر نقاءا نحو 1283.5 جنيه.

وسعر جرام الذهب عيار 21 وهو الآكثر تداولا بين المصريين نحو 1123 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 962.5 جنيه

وسعر جرام الذهب عيار 14 نحو 748.75 جنيه.

سعر الجنيه الذهب8984 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية:

تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على USD1،672.50 للأونصة لينخفض بنسبة 0.34%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إنخفاض USD1،668.15 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1661.90 والمقاومة على USD1717.30.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.47% للمتاجرة به على USD109.98.

في الوقت نفسه على كومكس، هبط سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 0.82% لتتم المتاجرة به على USD19.20 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 0.58% لتتم المتاجرة به على USD3.49 للرطل.

توقعات أسعار الذهب

عدلت وكالة "فيتش" رؤيتها لأسعار المعادن، بما يعكس تطور توقعات النمو الاقتصادي وديناميكيات العرض والطلب في ظل الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها وستشهدها الأسواق الفترة الحالية والقادمة، وتوقعت بأن يشهد الذهب انتعاشة ولكن سيعاود الهبوط مرة أخرى.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني توقعاتها قصيرة الأجل للنحاس والألومنيوم والنيكل والزنك وخام الحديد لتعكس الانخفاض الحالي في الأسعار وتزايد عدم اليقين بشأن الطلب على المدى القصير.

أظهر التقرير أن الاستثمار في المعدن الأصفر كملاذ آمن ذو جدوى ولكن على المدى القصير، خاصة في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي والضغوط التضخمية، إذ تتوقع الوكالة قفزة سريعة في أسعار الذهب نحو الـ 1800 دولار هذا العام بالرغم من تهاوي الأسعار في الآونة الأخيرة بفعل قوة الدولار المتنامية.

ولكن توقعت الوكالة أن يسقط الذهب بداية من العام القادم، وأن القفزة المفاجئة في الأسعار لن تستمر طويلًا، حيث توقعت أن يصل لمستويات الـ 1600 دولار في 2023، في ظل توقعاتها بانخفاض هذه التوترات واستمرار تنامي قوة الدولار.

جاء لوك ألكسندر، الرئيس التنفيذي لشركة تعدين الذهب "Newcore Gold Ltd " برأي يخالف التوقعات هو الأخر ويتماشى مع توقعات الوكالة على المدى القصير وقال: "إن رفع أسعار الفائدة الفيدرالية أدى إلى ضغط هبوطي على سعر الذهب، لكن الذهب سينفجر في النهاية بقوة".

وذكر ألكسندر أنه مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، سيستمر الدولار الأمريكي في الأداء الجيد، وهو ما سيكون "عبئًا كبيرًا على الذهب". وأضاف: "أنه عندما تبدأ التوقعات في التغيير، أعتقد أن هذا هو الوقت الذي سنبدأ فيه في رؤية أداء قوي للذهب، ويمكن أن تكون خطوة عدوانية للغاية نحو الاتجاه الصعودي."

وقال أيضًا: "الذهب مقدر بأقل من قيمته، وذلك من حيث الزخم الذي أراه في الأشهر الستة المقبلة، من حيث بدء التضخم في التراجع، وكذلك بعض التوترات التي ما زلنا نشهدها في جميع أنحاء العالم التي، حيث كما نعلم جميعًا أن الذهب ينشط ويرتفع أوقات الكوارث، الأمر الذي يجعل صعود الذهب حتميًا".

رفع غولدمان ساكس توقعاته لسعر فائدة التمويل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس مقارنة بالأسبوعين الماضيين ليتراوح معدل الفائدة النهائي بين 4 % و4.25% بحلول نهاية عام 2022.

قال محللو البنك: "إن مسار أسعار الفائدة المرتفعة مقترنا بالتشديد الأخير في الظروف المالية، يشير إلى توقعات أسوأ إلى حد ما للنمو والتوظيف خلال العام المقبل".

وأضافوا: "توقعاتنا للنمو أقل بقليل من المستوى المتفق عليه، وهي تشير إلى مسار نمو أقل من المتوقع الذي نعتقد أنه ضروري لتهدئة تضخم الأجور والأسعار".

وعلى الرغم من كون الذهب ملاذا آمنا للعملة للتحوط ضد المشكلات الاقتصادية والتضخم، إلا أن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، حيث يقبل المستثمرون على زيادة حيازاتهم من الدولار على حساب الذهب عديم العائد.