روسيا تدرس زيادة الضرائب على قطاع النفط والغاز



تدرس روسيا زيادة الضرائب على قطاع النفط والغاز لتصل إلى ثلاثة تريليونات روبل، أي ما يعادل 50 مليار دولار، في الفترة من عام 2023 إلى عام 2025 من أجل سد الفجوة في الموازنة، وذلك حسب صحف روسية.

هذا وتتوقع الوزارة عجزًا في الموازنة بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وبنسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وذلك في ظل إنفاقها على "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وفي ظل العقوبات الغربية الشاملة.

وقالت الصحف إن الحكومة تريد، على وجه الخصوص، رفع رسوم تصدير الغاز إلى ما يصل إلى 50%، والبدء في فرض رسوم على الغاز الطبيعي المسال ورفع أسعار الغاز المحلي حتى تدفع الشركات ضرائب إضافية على استخراج المعادن.

كما اقترحت وزارة المالية زيادة رسوم تصدير النفط وزيادة عوائد الدولة من تجارة المنتجات النفطية.

وأضافت الصحف إن وزارة المالية تسعى إلى جمع نحو 1.4 تريليون روبل في عام 2023 وحده من خلال زيادة رسوم التصدير وضريبة استخراج المعادن على السلع.

وقالت أيضًا إنه ستتم مناقشة الإجراءات، التي تشمل أيضًا زيادة محتملة في رسوم تصدير النفط في عام 2023 بنسبة 50%، في اجتماع حكومي يُعقد في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.