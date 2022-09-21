أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 21-9-2022

الاقتصاد
أسعار الدولار
أسعار الدولار

ارتفاع تدريجى تشهده أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بالرغم من استقرار في بداية التعاملات اليوم، مع توقعات باستمرار الارتفاع بوتيره بطيئة حتى الوصول للقيمة العادلة للجنيه المصري حسب تقارير المؤسسات الدولية وبصفة خاصة مع اقدام مصر على تقديم على طلب لتمويل جديد من صندوق النقد الدولي، وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه 19.39 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك الأهلي 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل الدولار 19.37 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 19.41 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي 19.39 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

 

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