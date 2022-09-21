الخطوط السعودية للتموين تُعلن عن وظائف إدارية شاغرة "اعرف التفاصيل"

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الرسمي" بوابة التوظيف"، عن وظائف إدارية شاغرة لحاملي شهادة الثانوية العامة فأعلي، بمدينتي الرياض وجدة، ويتم التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشركة، وذلك وفقًا للشروط التى قد وضعتها الشركة للقبول بالوظائف.

المسميات الوظيفية المتاحة

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن التخصصات المطلوبة للوظائف الشاغرة بها، وهي كالاتي:

أمين الصندوق

يشترط أن يكون حاصل على درجة الدبلوم، وخبرة لا تقل عن سنة.

خدمات الاستقبال والإرشاد

يشترط أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن الحد الأدنى.

سائق

يشترط الحصول علة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون حاصل على رخصة قيادة.

مشغل هاي لودر

يشترط الحصول على الثانوية العامة، كما يشترط أن يكون حاصل على رخصة قيادة سعودية.

استقبال صالة المطار

يشترط الحصول على درجة الدبلوم، وخبرة لا تقل عن سنة.

شريك مبيعات

يشترط الحصول على الثانوية العامة، وخبرة لا تقل عن سنة.

وكيل الخدمة

يشترط الحصول على الثانوية العامة، وخبرة عملية لا تقل عن سنتين.

مساعد قائد فريق

يشترط أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

نادل

يشترط أن يكون حاصل على الثانوية العامة.

الشروط المطلوبة للوظائف

أعلنت شركة الخطوط السعودية عن الشروط التقديم للوظائف الشاغرة بها وهي كالاتي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من حيث المنشأ والأصل.

يجب أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب علي المتقدم اجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

يجب علي المتقدم إجادة القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية.

يجب علي المتقدم إجادة مهارات التواصل والتعامل لكل وظيفة.

رابط التقديم لشركة الخطوط السعودية للتموين

يمكنكم التقديم للوظائف الخاصة بشركة التموين من خلال هذا الرابط

https://careers.saudiacatering.com/en/job-search-results/

شركة الخطوط السعودية للتموين

تأسست شركة الخطوط السعودية للتموين في عام 1981م، وشهدت على مدار الـ35 عامًا منذ تأسيسها توسعًا سريعًا لتمتد عملياتها إلى الأسواق المحلية والدولية ؛حيث قدمت علي مدار الأعوام الماضية جهودا لتعزيز برنامج التحسين المستمر والابتكار وتبسيط العمليات بهدف تلبية الطلب المتنامي وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وتغطي عملياتها مجموعة واسعة من الخدمات المساندة وخدمات الضيافة للعملاء من شركات الطيران وغيرها من الشركات البارزة في قطاعات أخرى؛ حيث يشمل ذلك خدمات التموين في مجال المواد الغذائية والمشروبات، وتنسيق وتخطيط قوائم الطعام، وإنتاج وجبات الطعام المجمدة، وإدارة الصالات، وتنظيم قنوات التسوق، والمغاسل التجارية، والسكن، وخدمات الأمن.