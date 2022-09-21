رئيسة البنك المركزي الأوروبي: تصف تغيير سعر الفائدة بأسرع تغيير فى التاريخ

قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة حتى بعد قيام مسؤولي البنك المركزي بما وصفته بـ«أسرع تغيير في أسعار الفائدة في تاريخنا».

زيادة سعر اليورو خلال شهور.

وأشارت لاجارد إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة لمنطقة اليورو خلال الشهور الماضية، ونقلت الصحف عن لاجارد قولها في كلمة لها في فرانكفورت أمس الثلاثاء «نتخذ خطوات كبيرة في الطريق نحو تطبيع سياستنا النقدية وزيادة أسعار الفائدة، ونتوقع زيادة الفائدة مجددا خلال الاجتماعات العديدة المقبلة».

البنك المركزي الأوروبي.

ويدور جدل قوي بين مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بشأن الخطوات التالية بعد قرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي الأخير زيادة الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس مرة أخرى.

فبينما يوجد اتفاق بين المسؤولين على الحاجة لتشديد السياسة النقدية من أجل السيطرة على معدل التضخم القياسي، هناك خلاف بشأن وتيرة زيادة أسعار الفائدة، في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة واحتمالات ركود الاقتصاد الأوروبي.

زيادة سعر الفائدة.

وفي الأسبوع الماضي، قال فرانسوا فيلروي دو جال، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إنه على البنك التركيز على زيادة أسعار الفائدة لتقترب من 2% بنهاية العام الحالي، قبل التفكير في أي زيادة جديدة للفائدة بعد ذلك.

وأضاف فيلروي، محافظ البنك المركزي الفرنسي، أنه يجب أن يكون البنك المركزي الأوروبي "حاسما ومنظما" في الوصول إلى ما تسمى بالفائدة المحايدة، أي المستوى الذي لا يمثل تحفيزا ولا إبطاء للاقتصاد، مضيفا أنه من المبكر للغاية معرفة المستوى النهائي الذي يمكن الوصول إليه بالنسبة لأسعار الفائدة.

وقال فيلروي: "في منطقة اليورو يمكن أن تكون الفائدة المحايدة أقل أو قريبا من 2% من الناحية الاسمية، ويمكن أن نصل إليها بنهاية العام.. ومن الطبيعي الوصول إلى هذا المستوى. ولكن يمكن زيادة الفائدة أكثر من ذلك إذا لزم الأمر".

السيطرة على التضخم.

في حين قال كلاس نوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي: "تجاوز التضخم نقطة الانعطاف، وصار يؤثر على القدرات الاستهلاكية والاستثمارية ويعطل التخطيط المالي"، مضيفا في تصريحات خلال مؤتمر "يورو في" الاقتصادي، أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء: "ردا على ذلك، اتفق البنك المركزي الأوروبي على رفع الفائدة من أجل تهدئة دوائر الأعمال والسيطرة على التوقعات الخاصة بالتضخم".

ومن المتوقع أن يقرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه في الشهر المقبل زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.