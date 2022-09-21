توفر بوابة الفجر الإلكترونية كافة التفاصيل حول إيداع حساب المواطن الدفعة 58 في حسابات المستفيدين وخطوات الاعتراض على أهلية حساب المواطن، حيث تم إيدع الأحد الماضي للمستفيدين في حساباتهم الدفعة الـ 58، كما تم صرف جميع رواتب المواطنين السعوديين المسجلين في حساباتهم القومية هذا الشهر الأحد نظرا لأن اليوم الرسمي للإيداع كان يوم عطلة رسمية.

خطوات الاعتراض على أهلية حساب المواطن

ويسهل على المواطنين السعوديين المستفيدين اتباع عدة خطوات لسهولة الاعتراض في برنامج حساب المواطن إذا كانت رواتبهم غير مكتملة وتوجد بها مشكلة:

1- يتم الدخول من خلال موقع حساب المواطن.

2- ثم اضغط على كلمة الاهلية.

3- أدخل رقم تعريف المستلم وكلمة المرور.

4- قبول أو رفض المعلومات بناءً على حالة معلومات المواطن داخل الوزارة.

5- في حالة رفض المعلومات، ينقر المواطنون على الاعتراض ويشارون إلى سبب الرفض.

6- بعد النظر في أسباب الرفض، قام المواطن بإعداد البيانات لإجراء تغييرات، وتحميل جميع المستندات اللازمة وإعادة تقديمها.

كيفية الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن

فتح حساب المواطن من هنا

إدخال معرف المستخدم وكلمة المرور الصحيحين.

انقر فوق تحديد حساب المواطن.

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

توفير كافة المستندات التي يطلبها البرنامج من أجل نجاح عملية التسجيل.

التأكد من جميع البيانات والمعلومات التي تم إدخالها.

برنامج حساب المواطن

وبرنامج حساب المواطن يعمل على دعم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية بما يساهم ذلك في تنمية الاقتصاد السعودي على المستوى المحلي والعالمي، ويسعد من يقبلون على الزواج وتحسين مستوى معيشة المواطن الغلبان.