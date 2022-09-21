تعرف على طريقة تحديث بيانات حساب المواطن عبر أبشر

يعتبر حساب المواطن واحد من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية حيث إنه يهدف إلى تقديم الدعم المالي إلى الأسر الفقيرة والأشد احتياجا بالإضافة إلى العمل على رفع المستوى المعيشي لديهم، ومن خلال المقال السابق أوضح موقع الفجر رقم حساب المواطن المجاني، وخطوات الحصول على خدمة صوتك مسموع.

وتستعرض بوابة الفجر دئما على توفير للمتابعين الكرام كل ما يتعلق ببرنامج حساب المواطن، الذي أطلقته المملكة السعودية لتقديم العون للمواطنين محدودي الدخل والذين هم في حاجة للمساعدة نتيجة التأثر بالتغييرات الاقتصادية وزيادة أسعار السلع.

تحديث بيانات حساب المواطن عبر أبشر

في البداية يجب الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

ثم الدخول بواسطة معرف الحساب.

ثم الانتقال إلى البيانات الشخصية.

ومن ثم يتم تحديث كل البيانات التي طرأت عليها تغييرات مثل العنوان أو بيانات الدخل الشهري أو رَقَم الهاتف وغيرها.

وعند عدم تحديث البيانات يؤدي ذلك إلى حدوث توقف للدعم وغيرها من المشاكل الأخرى.

ثم يتم فيما بعد النقر على حفظ.

تحديث حساب المواطن برقم الهُوِيَّة

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

الدخول إلى حسابي ثم تدوين البيانات المطلوبة من رقَم الهوِية وكلمة المرور والاسم.

النقر على تحديث البيانات.

ثم تحديث البيانات المراد تحديثها.

النقر على حفظ الطلب.