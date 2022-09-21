سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-9-2022 في مصر وبعض الدول العربية

سعر الذهب يعتبر أحد أهم الموضوعات التي يزيد البحث عنها بشكل يومي، ولا سيما مع الاضطرابات التي يشهدها المعدن الأصفر على المستوى العالمي، متأثرا بالتداعيات الدولية والعالمية.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق الـ21 من سبتمبر 2022، استقرارا خلال التعاملات الصباحية على الارتفاع المسجل يوم أمس الثلاثاء،

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وشهد سعر الذهب يوم أمس الثلاثاء ارتفاعا بنحو 2 جنيه الذهب عيار 21، ونحو 2.5 جنيه، الذهب عيار 24 نحو ونحو 1.70 جنيه الذهب عيار 18، والجنيه الذهب 16 جنيها.

ونقدم لقرائنا الكرام سعر الذهب اليوم الأربعاء في السوق المحلي وبعض الأسواق العربية في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم الأربعاء عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1283.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا

أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 1123 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 962.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 14

أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 750.8 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، في محلات الصاغة، بعد 8984 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

سعر الذهب اليوم في الدول العربية

وشهد سعر الذهب اليوم الأربعاء في بعض الدول العربية، ارتفاعا ملحوظا في التعاملات الصباحية بعد الانخفاض الذي سجلته يوم أمس.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 201.59 ريال.

سعر الذهب عيار 22 نحو 184.79 ريال.

سعر الذهب عيار 21 عند 176.39 ريال.

سعر الذهب عيار 18 إلى 151.19 ريال.

سعر الذهب عيار 14 نحو 117.59 ريال.

سعر الذهب اليوم في الكويت

سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 16.61 دينار

سعر الذهب عيار 22 نحو 15.23 دينار.

سعر الذهب عيار 21 نحو 14.54 دينار.

سعر الذهب عيار 18 نحو 12.46 دينار.

سعر الذهب عيار 14 نحو 9.69 دينار.

سعر الذهب اليوم في الإمارات

سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 197.29 درهم.

سعر الذهب عيار 22 إلى 180.84 درهم.

أسعار الذهب عيار 21 نحو 172.62 درهم.

سعر الذهب عيار 18 نحو 147.96 درهم.

سعر الذهب عيار 14 نحو 115.08 درهم.