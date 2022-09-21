فى استجابة سريعة.. الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ 6 مواطنين تعطل بهم المصعد

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم فى إنقاذ 6 أشخاص عقب احتجازهم داخل مصعد حيث تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم بتعطل مصعد كهربائى داخل إحدى المنشآت بدائرة القسم.

احتجاز 6 مواطنين بمصعد

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالفيوم إلى محل البلاغ، وتبين احتجاز 6 مواطنين داخل المصعد، وتمكنت القوات من التعامل مع الموقف واستخراج المواطنين من داخل المصعد.



وقد لاقى سرعة الإستجابة للبلاغ وعملية الإنقاذ استحسان المواطنين.

