فى استجابة سريعة.. الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ 6 مواطنين تعطل بهم المصعد

حوادث
الحماية المدنية
الحماية المدنية

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم فى إنقاذ 6 أشخاص عقب احتجازهم داخل مصعد حيث تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم بتعطل مصعد كهربائى داخل إحدى المنشآت بدائرة القسم. 

 

احتجاز 6 مواطنين بمصعد

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالفيوم إلى محل البلاغ، وتبين احتجاز  6 مواطنين داخل المصعد، وتمكنت القوات من التعامل مع الموقف واستخراج المواطنين من داخل المصعد. 


وقد لاقى سرعة الإستجابة للبلاغ وعملية الإنقاذ استحسان المواطنين. 
 

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