فى استجابة سريعة.. الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ 6 مواطنين تعطل بهم المصعد
نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم فى إنقاذ 6 أشخاص عقب احتجازهم داخل مصعد حيث تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم بتعطل مصعد كهربائى داخل إحدى المنشآت بدائرة القسم.
احتجاز 6 مواطنين بمصعد
على الفور انتقلت قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالفيوم إلى محل البلاغ، وتبين احتجاز 6 مواطنين داخل المصعد، وتمكنت القوات من التعامل مع الموقف واستخراج المواطنين من داخل المصعد.
وقد لاقى سرعة الإستجابة للبلاغ وعملية الإنقاذ استحسان المواطنين.