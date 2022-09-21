الاستعلام عن نتائج قبول وظائف أبشر والأوراق المطلوبة

حرص من بوبة الفجر الإلكترونية ننشر لكم في السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الخاصة في أبشر للتوظيف بالإضافة إلى إمكانية التعرف على الشروط ومواعيد التقديم.

الاستعلام عن نتائج قبول وظائف أبشر

1- الدخول من خلال الرابط التالي https://jobs.sa/

2- الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار تسجيل الدخول.

3- تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرو.

4- في حالة عدم وجود حساب سابق يجب اختيار إنشاء حساب جديد.

5- الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار نتائج القبول.

6- تحديد الوظيفة المراد الاستعلام عن نتائج القبول الخاصة بها.

7- إدخال رقم الطلب ورقم هوية المتقدم أو رقم الإقامة.

8- إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها.

9- الضغط على عرض لإظهار النتيجة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل

1- صورتين من الهوية الوطنية مع ضرورة إحضار الأصل منها.

2- أصل المؤهل الدراسي مع إرفاق صورتين.

3- نموذج مطبوع من المنصة أبشر به الميعاد المحدد للمراجعة على البيانات.

4- في حالة حصول المتقدم على مؤهل دراسي من خارج المملكة يجب إحضار شهادة المعادلة موثقة من الجهات السعودية.

5- نتائج الاختبار الخاص بالقدرات.

6- أربعة صور شخصية مكتوب عليها الاسم رباعي للمتقدم.

7- ملف بلاستيكي مع قلم حبر بلون أزرق لتدوين كافة البيانات في أوراق القبول بالوظائف.

وعن شروط التسجيل في منصة أبشر للتوظيف يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية أو مقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية، بجانب أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا وبدنيًا ولا يعاني من أي أمراض مزمنة، كما يجب أن يطابق المؤهل العلمي للمتقدم الشروط والمؤهل المطلوب في الوظيفة المقدم عليها.

واجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية للوظيفة المراد التقديم عليها، وأن لا يكون المتقدم ينتمي لأي وظيفة في القطاع الحكومي، كما يشهد للمتقدم بحسن السير والسلوك وعدم التورط في أي قضايا أخلاقية، والا يكون قد سبق للمتقدم التعيين في وظائف أو خدمات تخضع إلى النظام العسكري أو الخدمة العسكرية.