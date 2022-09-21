ضبط 20 قضية اتجار في المواد المخدرة خلال حملة أمنية بالقليوبية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-



ضبط 20 قضية اتجار

ضبط (20) قضية اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 28 متهم لعدد 14 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7428) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.

