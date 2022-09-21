سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-9-2022 بالبنوك والمصارف العاملة في مصر

يعد سعر الدولار واحدًا من أكثر الموضوعات التي تشغل المصريين مؤخرًا، في ظل المخاوف التي تحيط بالعملة الخضراء المتمثلة في الارتفاع المتوقع، نتيجة للتغيرات العالمية التي تصدرتها الأزمة الأوكرانية الروسية.

سعر الدولار اليوم

ويرتبط سعر الدولار بالعديد من الخدمات والمتطلبات الضرورية للمصريين، إذ نعتمد على الصادرات في الكثير من الاحتياجات وهو ما ينعكش بدوره على أسعار الخدمات والسلع المقدمة، لذا فإن أي ارتفاع له أمام الجنيه المصري يشكل عبئا على المواطن والحكومة التي تسعى جاهدة لتقليل حدة التأثر.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، الموافق الـ21 من سبتمبر 2022 استقرارا في نهاية تعاملات السوق المصرفية على الزيادة التي حققها بمقدار قرشين بمنتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم بنك مصر والإسكندرية وقناة السويس

وحقق سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر نحو 19.39جنيه للشراء و19.45جنيه للبيع، بينما وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، ولامس سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 19.41جنيه للشراء، فيما وصل نحو 19.47جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري والتعمير والإسكان

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 19.39جنيه للشراء و19.45جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان نحو 19.39جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 19.45جنيه للبيع، بينما وصل سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد نحو 19.39جنيه للشراء و19.45جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك المركزي وأبوظبي الإسلامي

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى 19.44جنيه للشراء، 19.47جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند 19.37جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري في بنك بركة

وفيما يتعلق بسعر الدولار في بنك البركة فسجل نحو 19.35 جنيه للشراء و19.45جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.39جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.45جنيه للبيع.