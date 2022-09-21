بدعوى توظيفها

ضبط سيدة بسوهاج استولت على 1،5 مليون جنيه من بعض المواطنين

حوادث
ارشيفية
ارشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة مركز شرطة سوهاج) بممارسة نشاطًا إحتياليًا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم فى مجال تجارة الحلويات والمواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت إجماليها (1،5) مليون جنيه وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها. 


اعتراف المتهمة

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

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