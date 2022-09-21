الشرقية للدخان تواصل رفع اسعارها بالسوق المحلي

قال إبراهيم إمبابي، إن الشركة الشرقية للدخان واصلت زيادة أسعار منتجاتها في السوق المحلي؛ لرتفع سعر صنفين جدد كانت تنتجها بالشراكة مع شركة بريتش أمريكان توباكو قبل أن تقرر انسحاب الأخير من السوق؛ لتقوم حاليا الشركة الشرقية للدخان بتولي إنتاجهم بالكامل.

زيادة اسعار سجائر بال مال و فايسروي

وتابع إمبابي خلال تصريحات لـ" الفجر" الزيادة الجديدة جاء في صنفين بال مال بقيمة 2 جنيه لترتفع سعر العلبة 20 سيجارة إلى 31 جنيه، كما رفعت الشرقية للدخان سجائر فايسروي بنفس القيمة لتصل سعر العلبة 20 سيجارة إلى 31 جنيه.

وتابع،" إمبابي" بزيادة تلك الصنفين، قد تكون اسعار جميع منتجات الشركة الشرقية للدخان ارتفعت في الأسواق.

الشرقية للخان ترفع اسعار جميع منتجاتها :

كانت الشرقية للدخان رفع أسعار نحو 12 منتج من منتجاتها بقيمة 2 جنيه في المتوسط بداية من 4 سبتمبر الماضي، وجاء زيادة الأسعار في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركة، ورفع الدولة قيمة مستهدفتها من الضرائب التى تحصلها على السجائر بنحو 7 مليار جنيه لتصل إلى 86 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

وذكر إمبابي أن الزيادة الجديد في اصناف السجائر سوف تحصل منها الدولة نصف قيمة الزيادة على كل علبة سجائر.