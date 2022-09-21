تفاصيل طلب ميجان ماركل "الجريئ" من الملك تشارلز الثالث

ميجان ماركل، رحلت إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة عن عالمنا منذ أيام بعدما تدهورت حالتها الصحية عن عمر ناهز الـ96 عامًا، ليتم تنصيب الأمير تشارلز ملكًا خلفًا لها.

ميجان ماركل مطلوبة

وتصدرت ميجان ماركل زوجة الأمير هاري تريند محرك البحث الشهير جوجل بعدما تقدمت بطلب شجاع إلى الأمير تشارلز الثالث ملك بريطانيا، وذلك قبل أن تعود مجددا إلى كاليفورنيا.

شهرة ميجان ماركل

ونالت ميجان ماركل شهرة واسعة بعدم تم إعلان ارتباطها من الأمير هاري، إلا أن الثنائي تعرضا للعديد من الأزمات بعد زواجهما تتعلق بالسرة الحاكمة، حيث تداولت أنباء تفيد بوجود خلافات بينهما وبين الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

ظهور ميجان ماركل في وفاة إليزابيث الثانية

وظهرت ميجان ماركل فور إعلان خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية، في مختلف المشاهد التي بدأت مع انطلاق مراسم تشييع الجثمان، لتقرر التقدم بطلب اتسم بالشجاعة للملك تشارلز الثالث قبل عودتها.

طلب ميجان ماركل من الملك

وطلبت ميجان ماركل زوجة الأمير هاري التحدث بشكل خاص مع الملك البريطاني الجديد، حسب مصادر مطلعة وخبيرة في الشؤون الملكية، وسط توقعات بمحاولتها تصفية الأجواء التي حدثت قديما.

عودة ميجان ماركل

ومن المتوقع أن يعود الأمير هاري رفقة زوجته ميجان ماركل في أسرع وقت إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل رؤية طفليهما أرشي وليلبيت، بعد الانتهاء من مراسم تشييع الجثمان.

خلاف ميجان ماركل والأسرة الملكية

وطلبت ميجان ماركل عقد اجتماع وجها لوجه مع الملك لرأب الصدع قبل عودتها مع زوجها إلى كاليفورنيا، حسبما جاء على صفحات "ديلي ميل" البريطانية، التي وصفت خطوتها بالشجاعة والتي قد تنهي الخلاف وتقرب وجهات النظر.

ظهور ميجان ماركل وزوجها

وتواجدت ميجان ماركل مع زوجها الأمير هاري وزوجته يتواجدان، يوم أمس الثلاثاء، في قلعة وندسور، بعد نهاية مراسم الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية، التي رحلت منذ أيام عن عمر ناهز الـ96 عاما، لتنتهي مسيرة الملكة التي شهدت كافة الحروب والنزاعات والأحداث التي عصفت بالعالم، ويحل محلها الأمير تشارلز الذي نصب ملكا عقب وفاتها في الـ0 من صباح اليوم التالي.