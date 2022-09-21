حالة من التأهب والحذر لدي البنوك المركزية مع ترقب اجتماع الفيدرالى الأمريكي

تعيش البنوك المركزيه حالة من التأهب والحذر قبل إعلان البنك الفيدرالى الآمريكى اليوم الآربعاء القرارات التى سوف يتخذها خلال إجتماعة برفع سعرالفائدة.

أجتماع البنك الفيدرالى الأمريكى.

يجتمع البنك الفيدرالى على مدار يومي الثلاثاء والآربعاء، لآتخاذ قرارات حاسمة بشأن رفع قيمة الفائدة، للحد من ارتفاع معدلات التضخم التى يعيشها الاقتصاد الأمريكي، وتهدد بسوء الآحوال الاقتصادية والمعيشية للمواطنيين، بسبب ارتفاع الاسعار .

صراع بين الدول والفيدرالى للحد من التضخم

عاشت الدول الآوروبية والبنك الفيدرالى حالة من الخلافات خلال الفترة الماضية، بسبب رفع الاحتياطى الفيدرالي سعر الفائدة بصفة مستمرة خلال الاجتماعات الماضية، لكن سرعان ما أنتهى هذا الخلاف الآوروبى،وقامت الدول الآوروبية برفع سعر الفائدة أبرزها المانيا وفرنسا، بعدما دعاها البنك الفيدرالى إلى رفع سعر الفائدة للحد من كارثة التضخم حينها أعترفت فرنسا أن معدلات التضخم أرتفعت فى منطقة “اليورو” والتى بلغت 9.1% فى أغسطس الماضى، بينما لما تتخطى 3% خلال أغسطس 2021.

تخوفات البنوك المركزية

وقبيل إعلان نتائج اجتماع للبنك الفيدرالي الأمريكي يصيب البنوك المركزية حول العالم حالة من الترقب والقلق لما يترتب على هذا القرار من تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار السلع بجانب زيادة قوة الدولار أمام باقى العملات.

ومن المرتقب أن تقوم عدد من البنوك المركزية حول العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط برفع أسعار الفائدة بشكل متتابع عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي نتائج اجتماعه مساء اليوم الاربعاء.

تأثير قرارات الفيدرالى على الآسعار

رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة يزيد من قوة الدولار أمام باقى العملات، وارتفاع سعر الدولار يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع والخدمات باعتباره الدولار عملة عالمية تؤثر على الاقتصاد العالمي ، وهو ما يتوقع معه زيادة في أسعار السلع الأساسية حول العالم ، وزيادة أعباء الدين على الحكومات المقترضة من الخارج.

وتعد الدول الناشئة الأكثر تضرراً من رفع الفائدة، لما له من أثار على الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه لأسواق تلك الدول.