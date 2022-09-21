الأهلي يفوز على بتروجت 5-1 وكهربا يشارك وشادي حسين يسجل هدفا عالميا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ضيفه بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء في إطار استعدادات الفريق الأحمر لخوض غمار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل أهداف الأهلي

تقدم حسام حسن للأهلي في مرمى بتروجت في الدقيقة 13، وأضاف رامي ربيعة مدافع الأحمر الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 30، وأحرز أحمد عبد القادر الهدف الثالث للقلعة الحمراء في الدقيقة 40.

ونجح بتروجت في تقليص الفارق، وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 45 مع نهاية أحداث الشوط الأول، قبل أن يسجل عمرو السولية الهداف الرابع، ويضيف شادي حسين الخامس للنادي الأهلي.

وشهدت المباراة مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" كبديل في الشوط الثاني من عمر المباراة الودية الأولى مع مارسيل كولر.