عقب ودية اليوم أمام بتروجيت.. تعرف على مباراة الاهلي القادمة

يلقتي النادي الأهلي مع فريق بتروجيت، اليوم الأربعاء الموافق 21/9/2022، في مباراة ودية على ستاد "الأهلي we السلام"، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، في أول مباراة للمدير الفني الجديد السويسري مارسيل كولر.

وينتظر العديد من مشجعي النادي الأهلي، الظهور الأول للمدير الفني الجديد مع الفريق الكروي الأول، في المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة 5 مساءا.

وازدادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد مباراة الاهلي القادمة، لمعرفة جدول مباريات الفريق الودية استعداد لاستقبال الموسم الجديد 2023/2022.

موعد مباراة الاهلي القادمة

ويبحث الكثيرون عن موعد مباراة الاهلي القادمة، لمتابعة فريقهم الأول، وطريقة سير اللعب وطريقته مع المدرب الجديد مارسيل كولر، للاطمئنان على أداء اللاعبين والخطط التدريبية التي سينفذها المدرب.

وياتي موعد مباراة الأهلي القادمة مع نادي أسوان يوم 25 سبتمبر الجاري، على استاد التعليم بالجزيرة.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، كشف في بيان له، عن خطة المدرب الجديد لعقد لقاءات ودية لتأهيل الفريق للمباريات الرسمية المقبلة في دوري أبطال إفريقيا أو كأس السوبر المصري مع الزمالك.

وفي إطار الاستعدادت للموسم الجديد، وبرنامج تأهيل الفريق وعلاج المصابين، خضع جميع لاعبي الأهلي إلى فحوصات طبية شاملة داخل مقر النادي بالجزيرة، تضمنت أشعة وتحاليل، تحت إشراف ‏الجهاز ‏الطبي للفريق.

وخضع اللاعبون أيضًا، إلى فحوصات طبية شاملة داخل مقر النادي، وقياسات بدنية وعضلية واختبارات ‏قوة التحمل، وفقًا للمعايير العالمية المتبعة في أندية العالم.

كما اتخذ المدرب الجديد عدة قرارات من بينها تأجيل المعسكر الخارجي، وتطبيق نظام اليوم الكامل في التدريبات.

الأهلي يستعد لبطولة دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر وفق المعلن عنه أن يبدأ النادي الأهلي مشواره في بطولة إفريقيا، بخوض مباراة في دور الـ32، بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، ويأمل المدرب السويسري في تحقيق نجاح يعوض الجمهور عن إخفاقات الفريق العام الماضي.