أهداف مباراة الأهلي وبتروجت اليوم الأربعاء 21-9-2022

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

حقق فرق الأهلي فوزًا كبيرًا وعريضًا بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على حساب  نظيره بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم  الاربعاء  على استاد السلام ضمن تحضيرات الفريق الأحمر للموسم الجديد.

 

حسام حسن وضع الأهلي في المقدمة مع الدقيقة ١٣، ثم أضاف رامي ربيعة الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة ٣٠.

 

وقبل نهاية الشوط الأول بـ٥ دقائق أضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث لرجال المدرب السويسري مارسيل كولر.

 

وسجل محمود فيليكس هدف فريق بتروجت الوحيد في الشوط الأول من هذا اللقاء.

 

وفي الشوط الثاني أضاف عمرو السولية الهدف الرابع للأهلي، ثم عزز الوافد الجديد شادي حسين من تقدم المارد الأحمر بالهدف الخامس في الدقيقة 67.

 

 

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