رغم مشتريات الاجانب..تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

حققت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية في ختام تعاملات اليوم الاربعاء 21 -9-2022، مع ترقب اجتماع الفيدرالي الامريكي، والمركزي المصري.

البورصة تخسر 1.4 مليار جنيه:

وخسر رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 686.821 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 9955 نقطة،وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة.

الأجانب يشترون بصافي 381 مليون جنيه

وأتجهت تعاملات المستثمرون الاجانب للشراء على الاسهم بصافي 381 مليون جنيه، بينما باع المستثمرون العرب والمصرين بقيمة 95 و286 مليون جنيه على الترتيب.

وبلغ إجمالي قيم التداولات خلال الجلسة نحو 4.3 مليار جنه من خلال التداول على 512 مليون ورقه مالية وتم تنفيذ نحو 43 الف عملية بيع وشراء.