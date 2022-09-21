ما هي نتيجة مباراة الأهلي وبتروجت الودية؟.. مشاركة كهربا وأكرم توفيق

حقق الأهلي فوزًا عريضًا على حساب بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الاربعاء على ستاد السلام.

تقدم حسام حسن للأهلي في مرمى بتروجت في الدقيقة 13، وأضاف رامي ربيعة مدافع الأحمر الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 30، وأحرز أحمد عبد القادر الهدف الثالث للقلعة الحمراء في الدقيقة 40.

ونجح بتروجت في تقليص الفارق، وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 45 مع نهاية أحداث الشوط الأول، قبل أن يسجل عمرو السولية الهداف الرابع، ويضيف شادي حسين الخامس للنادي الأهلي.

وشهدت المباراة مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" كبديل في الشوط الثاني من عمر المباراة الودية الأولى مع مارسيل كولر، بالإضافة إلى أكرم توفيق العائد من الإصابة.