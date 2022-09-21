باستثناء "الأحمر".. تراجع أسعار البيض فى مصر اليوم الأربعاء

شهدت أسعار البيض فى مصر، اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، تراجعًا في الأسواق باستثناء البيض الأحمر، وذلك وفقًا لسعر المستهلك.

وتواصل شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، رصد ومتابعة أسعار البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، حيث تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

وتشمل خطة تنفيذ المشروعات أيضًا على مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

سعر كرتونة البيض اليوم

وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك، ما بين 69 جنيهًا للأبيض و72 جنيهًا للبلدي.

سعر البيض الأبيض

تراجع سعر البيض الأبيض لدى المستهلك اليوم ووصلت لـ69 جنيهًا للطبق (تختلف الأسعار على حسب المنطقة السكنية).

سعر البيض الأحمر

بينما شهد سعر طبق البيض الأحمر، لدى المستهلك ثباتًا وصل لـ72 جنيهًا (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

أسعار البيض البلدي

في حين سجلت أسعار البيض البلدي تراجعًا، لدى المستهلك اليوم لتسجل 72 جنيهًا للطبق، (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

وكان السيد القصير وزير الزراعة، قد أكد في تصريحات سابقة له على طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين بأسعار مناسبة بالتعاون مع إدارة اتحاد الدواجن، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج وكذلك ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

وتواصل الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

كما تستهدف خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.