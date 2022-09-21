وزير البترول يبحث تنسيق الجهود مع غرفة التجارة الأمريكية لخفض الانبعاثات الكربوينة

اجتمع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الامريكية بالقاهرة لتنسيق الجهود بشأن الإعداد لمشاركة قطاع البترول والغاز في يوم خفض الانبعاثات الكربونية الذي سيتم تنظيمه في قمة المناخ العالمية Cop27 التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.



شارك في الاجتماع رئيسة الغرفة التجارية الامريكية بالقاهرة السيدة سيلفيا ميناسا ورؤساء وممثلي الشركات الامريكية العاملة في مصر وضمت بكتل وهني ويل وشلمبرجير وبيكرهيوز واباتشي وشيفرون واكسون موبيل، وشركة طاقة عربية، ووكيلا وزارة البترول للمشروعات والمكتب الفني ونائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للطاقة الخضراء.



واكد المهندس طارق الملا أن مصر أول دولة تعمل علي اتاحة الفرصة لصناعة البترول والغاز وشركاتها العالمية في مؤتمر قمة المناخ لعرض خططها الفعلية للتحسين البيئي وخفض الانبعاثات من انشطة هذه الصناعة بإستخدام أحدث التكنولوجيات، واضاف ان المؤتمر فرصة كبيرة للتأكيد علي ان هناك جهودا فعلية يتم بذلها علي ارض الواقع من شركات البترول والغاز لمواكبة التوجهات العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ علي البيئة، وأن صناعة البترول والغاز تستثمر في تطبيق التكنولوجيات الحديثة التي تحقق هذا الهدف وتعكس التزامها بالمسئولية البيئية بما يعد رسالة مهمة علي مساعيها الصادقة في هذا الشأن.



واوضح أن الشركات العالمية العاملة في مصر تعمل بالتعاون مع قطاع البترول علي العديد من المبادرات والمشروعات الهادفة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني، وان المشاركة في مؤتمر قمة المناخ نافذة لعرض هذه المبادرات امام العالم.



ولفت الوزير إلي أهمية المشاركة المصرية في مبادرة التعهد العالمي للميثان لتقليل انبعاثات غاز الميثان والتي اعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي انضمام مصر اليها في شهر يونيه الماضي، مشيرا إلى إنه ا ستكون ضمن الموضوعات المطروحة في يوم خفض الانبعاثات الكربونية خلال المؤتمر.

وخلال الاجتماع تم استعراض تطورات التعاون بين قطاع البترول والشركات الامريكية في تنفيذ مبادرات ومشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بمواقع العمل، واكد الملا اهمية التعاون والتنسيق الحالي للمساهمة في توفير التمويل والتكنولوجيات وتدريب الكوادر لتنفيذ هذه المشروعات.

وعرض رؤساء وممثلو الشركات تصوراتهم لعرض تلك الجهود والمشروعات خلال المؤتمر، وتم الاتفاق علي تكوين فرق عمل من الجانبين وسرعة عقد اجتماعات تنفيذية لإقرار الموضوعات والمجالات التي سيتم عرضها.



و اشاد الملا بالتعاون البناء بين قطاع البترول ومختلف الشركات والمؤسسات الامريكية العاملة في مجال البترول والغاز.

