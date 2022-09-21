عاجل.. قفزة في أسعار الدولار بالبنوك في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 21-9-2022

قفزت أسعار الدولار في البنوك المصرية بختام التعاملات اليوم، لتصعد العملة الأمريكية بنحو 5 قروش للشراء والبيع ليتم تداول الدولار بسعر ما بين "19.42 - 19.49" جنيه للشراء، و"19.50 - 19.52" جنيه للبيع. وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.37 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.47 جنيه، في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 19.39 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر 19.44 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.42 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل سعر الدولار 19.44 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.