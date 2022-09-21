المشاط: برنامج "نُوَفِّي" يمثل نموذجا يمكن تطبيقة في دول القارة الأفريقية لتنفيذ التعهدات المناخية

عقدت مائدة مستديرة حول الطاقة المستدامة في إفريقيا وحق الشعوب في التنمية بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ضمت وزراء من عددمن الدول الأفريقية، منها نيجيريا ورواندا والسنغال كما شارك السيد فرانز تيمرمان، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، والسيدة/ كريستينا داورتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية، وشركاء التنمية ومنظمات الأمم المتحدة من أجل بحث آليات الانتقال العادل للطاقة في قارة إفريقيا، وحق الشعوب في التنمية.



نظمت المائدة المستديرة منظمة الطاقة المستدامة للجميع SEforALL، وهي منظمة دولية، أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة كمبادرة رسمية في عام 2011، وتعمل بالشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الهادفة للربح لدفع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وتحفز تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ.



وفي كلمتها ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة التي تستهدف زيادة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المولدة لنسبة 42% بحلول عام 2035، وتمضي بخطوات ثابتة في تحقيق هذا الهدف، كما أطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 لدفع جهود التكيف والتخفيف مع تداعيات تغير المناخ، كما أعلنت أيضًا مساهمتها المحددة وطنيًا في سبيل تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، وتعمل مصر على دفع التحول الأخضر في القارة خلال قمة المناخ COP27.



وخلال الفترة من 17-19 مايو الماضي عقدت منظمة الطاقة المستدامة للجميع، منتدً بكيجالي بالكونغو الديمقراطية، بحضور ممثلين من العديد من الدول الأفريقية لمناقشة متطلبات التحول الأخضر في القارة، وتم إصدار بيان ختامي تضم 7 مبادئ رئيسية لمعالجة فجوات التنمية في إفريقيا ووضعها على مسار يعزز التحول الأخضر ويحقق مبادئ اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية ويقلل الانبعاثات الضارة.



وفي هذا الصدد قالت وزيرة التعاون الدولي، إن النقاط الواردة في البيان الختامي لمنتدى مؤسسة الطاقة المستدامة للجميع بكيجالي، توضح القاسم المشترك بين أهداف كافة دول قارة إفريقيا، بشأن الانتقال العادل والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع في مصادر الطاقة المستدامة، لافتة إلى أن مصر بدأت منذ سنوات في اتخاذ خطوات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لا سيما المتعلقة بالطاقة المستدامة والعمل المناخي.



كما أشارت "المشاط"، إلى جهود الحكومة للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، من خلال إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، لافتة إلى أن محور الطاقة يعد مكون رئيسي في هذا البرنامج بهدف تنفيذ عدد من المشروعات الفعالة في مختلف أنحاء مصر للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.



ولفتت أيضًا إلى الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لإصدار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي من المقرر إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، بهدف خلق بيئة مواتية لتمويل العمل المناخي في القارة، وسد فجوة تمويل التنمية الخضراء والمستدامة.



وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عُقد في نسخته الثانية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، والذي اجتمعت فيه أكثر من 23 حكومة أفريقية، والذي عمل على خلق إجماع أفريقي وتنسيق للرؤى والمواقف بشأن العمل المناخي وتعزيز التحول الأخضر في القارة قبيل انعقاد فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ.



وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تُعقد بنيويورك، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، وسط تداعيات عالمية غير مسبوقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث تناقش الاجتماعات عددًا من الملفات الهامة التي تشغل المجتمع الدولي، وعلى رأسها انعدام الأمن الغذائي، وأزمة أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.



جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، قاموا بتنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد حضور دولي وإقليمي رفيع المستوى من منظمات الأمم المتحدة ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص. وبمشاركة أكثر من 23 حكومة أفريقية تم عقد نحو 20 جلسة نقاشية وورشة عمل ومائدة مستديرة حول توحيد الرسائل والرؤى، لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة إفريقيا، والاستعداد لـ "يوم التمويل".