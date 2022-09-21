وزيرة التخطيط: وضع رؤية مصر 2030 ضمن محاور الحوار الوطني يحقق التشاركية في التخطيط للمستقبل

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030 بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة والدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة والدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة.



وخلال الاجتماع تم عرض النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 وأهم مراحل وأسباب عملية تحديث الرؤية والاستقرار على الممكنات الأساسية والأهداف الاستراتيجية والمستهدفات في كافة القطاعات ومؤشرات قياس تحقيق المستهدفات.



وقالت الدكتورة هالة السعيد إن رؤية مصر 2030 وثيقة حية تتفاعل مع الأحداث والمستجدات المحلية والعالمية وأنها وضعت قبل دخول مصر في مراحل الإصلاح الاقتصادي وقضية ندرة المياه وتأثيرات القضية السكانيه ودخول العالم في جائحة كوفيد 19 والتطورات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا، وكان لا بد من تحديث الرؤية وإخضاعها لحوار ومناقشة وتحديث من خلال مجموعات عمل وخبراء ومتخصصين في كافة المجالات حتى تم الاستقرار على الوثيقة المحدثة وكانت الوزارة تخطط لإطلاقها في الربع الثاني من العام الجاري ولكن مع دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم التوافق على إخضاع الرؤية لمزيد من الحوار وأن تكون ضمن عناصر ومخرجات الحوار الوطني بحثا عن مزيد من التشاركية والتوافق المجتمعي حول رؤية مصر خلال السنوات القادمة في المناحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



من جانبه أثنى الدكتور حسام بدراوي على الرؤية المحدثة وما بذل فيها من جهد وأكد أنه يشعر بمسئولية كبيرة تتمثل في أن يدير ملف الرؤية في جلسات ولجان الحوار الوطني وأن رؤية مصر كانت أحد أهم أسباب موافقته على الاشتراك في أعمال الحوار الوطني.



أضاف بدراوي أن رؤية مصر ملك لكل المصريين لأنها تعالج كافة مناحي الحياة ولا بد من أن يتم العمل على إخراجها بشكل يتناسب مع التطورات العالمية ومنح قضايا التعليم والصحة والبيئة والاقتصاد الأخضر الأولوية.



واكد بدراوي أنه سيتم تشكيل لجان للحوار حول الرؤية تمثل كافة الأطياف والاستعانة بالفريق الذي انتهى من إنجاز النسخة المحدثة في الرؤية بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين.

