ننشر جميع خدمات بوابة مصر الرقمية.. أبرزها "السجل التجاري"

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الأونة الأخيرة، عن جميع خدمات بوابة مصر الرقمية 2022، حيث إنها تعتبر من ضمن المنصات التي تقدم تيسيرا وتسهيلات عديدة للمواطنين.

وتقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات اليومية بطرق سهلة لجميع المواطنين، إذ تستقبل يوميًا ملايين الطلبات المقدمة إلكترونيًا من جانب شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستفادة السريعة من الخدمات الخاصة بالأجهزة الحكومية المختلفة دون الحاجة للذهاب إلى الجهة الحكومية، ومواجهة الزحام للحصول على الخدمة التي يريدونها.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، جميع خدمات بوابة مصر الرقمية 2022، وهي على النحو التالي:-

خدمات بوابة مصر الرقمية 2022

تضم بوابة مصر الرقمية التي يمكن الدخول عليها من خلال الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا)، عددًا من الخدمات التي أتاحتها الدولة لجميع المواطنين إلكترونيا، بينها: (خدمات التموين، المرور، التوثيق والأحوال الشخصية، خدمات الشهر العقاري، الإسكان الاجتماعي، السجل التجاري، مصلحة الضرائب العقارية والأحوال المدنية).

كما تشمل أيضًا الخدمات الخاصة بتفعيل بطاقة تموين، وإصدار بطاقة جديدة، وإصدار بدل تالف للبطاقة، ونقلها من محافظة لأخرى، بالإضافة إلى الحصول على جميع الخدمات الخاصة بالمرور، ومخالفات رخص السيارات وسدادها، وتجديد الرخصة أو استخراج بدل فاقد لها، خدمة توكيل سيارة، توثيق عقد بيع دراجة نارية.

خدمات السجل التجاري

وتشمل بوابة مصر الرقمية، إمكانية الشخص الحصول على مستخرج سجل تجاري، أو الاستعلام عن سجل تجاري، بالإضافة إلى طلب تجديده.

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2022

وحتى تتمكن من تسجيل حساب مستخدم جديد عبر بوابة مصر الرقمية يجب اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية، واختيار مستخدم جديد أو يمكن الدخول بشكل مباشر (اضغط هنـــــــا).

- ستظهر صفحة تحتاج لذكر البيانات الشخصية للمستخدم والتي تتضمن الرقم القومي للمستخدم، رقم المصنع والموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار، كتابة الاسم الأول فقط لوالدة المستخدم باللغة العربية، وأخيرًا الضغط على التالي.

- في التبويب الجديد سيطلب منك إدخال رقم هاتف محمول الخاص بالمستخدم، قم بإدخاله والضغط على التالي.

- بعد تلك الخطوة سيتم إرسال كود مكون من 6 أرقام على الرقم المسجل، وسيطلب منك إدخالها.

- أخيرا كتابة كلمة المرور الجديدة، ثم تأكيد كلمة المرور، وكتابة البريد الإلكتروني للمستخدم، والضغط على التالي، وبهذا يكون المستخدم قد قام بانشاء حساب عبر بوابة مصر الرقمية، ويمكنه الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الموقع.