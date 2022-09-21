لقاءات مكثفة لوزيرة التعاون الدولي ضمن اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدول لقاءات مكثفة مع ممثلي شركاء التنمية والمنظمات الدولية، ضمن فعاليات الدورة الـ77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيوريورك، حيث التقت وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ داميلولا أوجونبيي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع SEforALL، وكذلك السيدة/ كريستينا داورتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية.



وخلال اللقاء سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على نتائج منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عُقد في نسخته الثانية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، لافتة إلى أن المنتدى نجح في لفت أنظار المجتمع الدولي إلى احتياجات قارة إفريقيا للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخي، والتأكيد على ضرورة انتقال المجتمع الدولي من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ للوفاء بالالتزامات المالية لتمويل الطموح المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.



وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يعكس التزام الدولة المصرية بدفع أجندة العمل المناخي في قارة إفريقيا من خلال الشراكات الدولية، وتحفيز آليات تحقيق التنمية المستدامة.



واستعرضت "المشاط"، محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والتي تم إطلاقها في إطار استعدادات مصر لرئاسة واستضافة مؤتمر المناخ COP27، وتضم مشروعات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، في إطار الترابط الوثيق وأولوية القطاعات الثلاثة، لتعزيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، مشيرة إلى المشروعات التي يتضمنها محور الطاقة ضمن البرنامج بهدف التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، والبناء على ما تحقق من قبل من مشروعات رائدة على رأسها محطة بنبان للطاقة الشمسية التي تعد إحدى أكبر المحطات في المنطقة والعالم.



ولفتت أن مصر تعمل في الفترة الحالية على الانتهاء من إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، والذي يهدف إلى دعم أولويات وجهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية استنادًا إلى ما تحقق من جهود تنموية في الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، حيث يعمل الإطار الجديد على تحقيق 5 أهداف رئيسية هي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الشاملة، والاستدامة البيئية، والشفافية والحوكمة، وتمكين المرأة، حيث تعكس هذه الأولويات الخمسة تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل.



وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تُعقد بنيويورك، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، وسط تداعيات عالمية غير مسبوقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث تناقش الاجتماعات عددًا من الملفات الهامة التي تشغل المجتمع الدولي، وعلى رأسها انعدام الأمن الغذائي، وأزمة أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.



جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، قاموا بتنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد حضور دولي وإقليمي رفيع المستوى من منظمات الأمم المتحدة ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص. وبمشاركة أكثر من 23 حكومة أفريقية تم عقد نحو 20 جلسة نقاشية وورشة عمل ومائدة مستديرة حول توحيد الرسائل والرؤى، لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة إفريقيا، والاستعداد لـ "يوم التمويل".