قفزة في مؤشر الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

استجاب مؤشر الدولار الأمريكي لقرار الفيدرالي الأمريكي ليقفز إلى 111.203، ويقيس المؤشر اداء العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية وتراجعت أسعار الذهب 1656.4 دولارًا للأوقية هبوطًا بـ 0.52% بخسارة تفوق الـ 1% منذ صدور القرار، وانطلقت سندات الخزانة لسنتين إلى 4.0441 بزيادة 2.2%، وتتقلص مكاسب البيتكوين الآن حيث فقدت أكثر من 2% وتستمر في الهبوط.

وتراجعت مؤشرات وول ستريت ليخسر مؤشر ناسداك الآن 0.97% ومؤشر داو جونز 0.63% ومؤشر إس آند بي 500 0.74%.

أصدر الفيدرالي الأمريكي منذ لحظات قراره برفع الفائدة، والذي انتظرته الأسواق كثيرًا، وقرر الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى 3.25% من 2.5%.