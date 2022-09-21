قفزة في مؤشر الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

الاقتصاد
أسعار الدولار
أسعار الدولار

استجاب مؤشر الدولار الأمريكي لقرار الفيدرالي الأمريكي ليقفز إلى 111.203، ويقيس المؤشر اداء العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية وتراجعت أسعار الذهب 1656.4 دولارًا للأوقية هبوطًا بـ 0.52% بخسارة تفوق الـ 1% منذ صدور القرار، وانطلقت سندات الخزانة لسنتين إلى 4.0441 بزيادة 2.2%، وتتقلص مكاسب البيتكوين الآن حيث فقدت أكثر من 2% وتستمر في الهبوط.

وتراجعت مؤشرات وول ستريت ليخسر مؤشر ناسداك الآن 0.97% ومؤشر داو جونز 0.63% ومؤشر إس آند بي 500 0.74%.

أصدر الفيدرالي الأمريكي منذ لحظات قراره برفع الفائدة، والذي انتظرته الأسواق كثيرًا، وقرر الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى 3.25% من 2.5%.

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي وبتروجت اليوم الأربعاء 21-9-2022

تعرف على نتيجة مباراة الأهلي الودية اليوم الأربعاء

أموال كامل أبو علي تحرم الأهلي من صفقة كبرى

Dartro Fofana.. من هو ديفيد فوفانا صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الصيفي؟

عاجل|الأمن يوقف تصوير فيلم "مستر إكس" ويتحفظ على دراجة نارية

عاجل..ارتفاع جديد للدولار أمام الجنيه..و50 قرشا تفصله عن مستويات 20 جنيه

في عيد ميلادها.. تعرف على مشوار منى الشاذلي في مجال الإعلام

عاجل.. رسميًا البنك المركزي يثبت أسعار صرف "الدولار" قبل اجتماع الفائدة