عاجل.. الفيدرالي الأمريكى يكشف أسباب رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

أصدر الفيدرالي الأمريكى بيان منذ قليل ليكشف أسباب رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس لترتفع إلى نطاق 3% - 3.25% وهو الأعلى منذ أوائل عام 2008، ويأتي ذلك بعد ثالث رفع بـ 75 نقطة أساس على التوالي.

ويأتى ذلك مع توقع أعضاء الفيدرالي ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% في العام المقبل، ويسجل الآن 3.7%، وهو ما يشير إلى فترة ركود منتظرة في العام المقبل.

ويرى أعضاء الفيدرالي أن الناتج الإجمالي المحلي سيتباطئ إلى 0.2% في عام 2022، ثم يعود للارتفاع من جديد في السنوات التالية ويبلغ 1.8%، ويأتي ذلك بعد تحقيق ناتج الإجمالي المحلي هبوطًا في ربعين متتاليين.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت اللجنة أنها ستواصل اللجنة تقليص ما لديها من سندات الخزينة وديون الوكالة، والأوراق المالية المدعومة برهن الوكالة، كما هو موضح في خطط تخفيض حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي تم إصدارها في مايو. مشيرين إلى أن اللجنة ملتزمة بشدة بإعادة التضخم إلى

هدفه 2٪.

تأتي الزيادات أيضًا مع الآمال في أن ينخفض ​​التضخم العام إلى 5.4٪ بنهاية هذا العام، وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي أظهر التضخم عند 6.3٪ في أغسطس. ثم يرى ملخص التوقعات الاقتصادية تراجع التضخم مرة أخرى إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ بحلول عام 2025.

من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة إلى 4.5٪ هذا العام، دون تغيير يذكر عن المستوى الحالي البالغ 4.6٪، قبل أن ينخفض ​​في النهاية إلى 2.1٪ بحلول عام 2025. (كانت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي أقل بكثير من مؤشر أسعار المستهلك).

وجاء الانخفاض في النمو الاقتصادي على الرغم من أن بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة استخدم لغة وصفت في يوليو الإنفاق والإنتاج بأنه "ضعيف". وأشار بيان الاجتماع إلى أن "المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج". كانت تلك هي التغييرات الوحيدة في بيان حصل على موافقة بالإجماع.

وأشار البيان إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا، ويري أن هناك زيادات مستمرة في رفع أسعار الفائدة في المعدل المستهدف ستكون مناسبة.

و6 أعضاء من أصل 19 تؤيد أخذ المعدلات إلى نطاق 4.75٪ -5٪ العام المقبل، لكن الاتجاه المركزي كان إلى 4.6٪، والذي من شأنه أن يضع المعدلات في منطقة 4.5٪ -4.75٪. يستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل تمويله في نطاقات ربع نقطة.

وتوقع من خلال رسم بيانى وجود ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024 وأربعة أخرى في عام 2025، لتخفيض معدل الأموال طويلة المدى إلى متوسط ​​توقعات يبلغ 2.9٪.