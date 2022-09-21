تعرف على تخصصات الجامعة المصرية الصينية ECU والبرامج الدراسية المتاحة

يتسائل عدد كبير من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم أيضا، وخاصة الراغبين في الالتحاق بأحد الكليات، عن تخصصات الجامعة المصرية الصينية ECU والبرامج الدراسية المتاحة.

وعقب إعلان الجامعة المصرية الصينية ECU إضافة 6 كليات جديدة، ازدادت معدلات البحث بشكل ملحوظ عن التخصصات والبرامج الدراسية المتاحة، وتنسيق القبول بها، ومصاريف الجامعة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تفاصل الكليات الجديدة التي تم إضافتها إلى الجامعة المصرية الصينية ECU، وذلك وفقا للقرار الرئاسي رقم 413 لسنة 2022، المتعلق بإنشاء الجامعة، وهي على النحو التالي:-

الكليات الجديدة في الجامعة المصرية الصينية ECU

ووفقا لقرار رئاسة الجمهورية، تم إضافة 6 كليات إلى الجامعة المصرية الصينية ECU لتكون كالآتي:

الطب البيطري، الحاسبات ونظم المعلومات، القانون والإنسانية، الفنون والتصميم، والإعلام والدراسات الأدبية، إلى جانب كليات الجامعة، وهي الهندسة والتكنولوجيا، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والتجارة الدولية، والصيدلة وتكنولوجيا الدواء.

تنسيق الجامعة المصرية الصينية ECU

وجاء الحد الأدني للقبول في الجامعة المصرية الصينية ECU، في كلية الهندسة 68%، وتتيح الدراسة في البرامج الآتية: (البترول والغاز، والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والطاقة المتجددة، والتشييد والبناء، والميكاترونيك)، وتصل مصاريفها نحو 68 ألف جنيه.

وجاء الحد الأدنى للقبول في كلية الاقتصاد والتجارة الدولية لطلاب الثانوية العامة 55%، والبرامج المتاحة للطلاب هي (تسويق وإبداع، ومحاسبة، واقتصاد دولي، ومالية استثمار، وعمال تجارية دولية)، وتصل قيمة الرسوم الدراسية نحو 44 ألف جنيه.

بينما كلية العلاج الطبيعي الحد الأدني للقبول بها لطلاب الثانوية العامة نحو 78%، وتبلغ قيمة الرسوم الدراسية 78 ألف جنيه.

أما الحد الأدني لطلاب الثانوية العامة للقبول بكلية صيدلة فكان 74%، وتصل قيمة الرسوم الدراسية نحو 98 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالجامعة المصرية الصينية ECU

ولطلاب الثانوية العامة، يجب تجهيز هذه الأوراق للالتحاق بالجامعة المصرية الصينية ECU، التي جاءت كالتالي:

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- أصل شهادة ميلاد الطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب الراغب في الالتحاق بالجامعة.