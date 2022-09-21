إغلاق البنوك اللبنانية لأجل غير مسمى

أعلنت السلطات اللبنانية اليوم الأربعاء بأنها ستبقي أبواب المصارف في البلاد ‏مغلقة لأجل غير مسمى بداعي الافتقار إلى ضمانات أمنية.‏



يأتي ذلك بعد سلسلة من الاقتحامات التي تعرضت لها بعض المصارف في لبنان ‏تزامنًا مع استمرار الأزمة الاقتصادية بالبلاد.‏



وفي ذات السياق، قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الأربعاء في ختام زيارة ‏فريق من خبرائه إلى لبنان إن تقدم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ‏للإفراج عن أموال إغاثة من الصندوق ما زال بطيئا للغاية.‏



واتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ قائمة من عشرة إصلاحات كي ‏يحصل على ثلاثة مليارات دولار للحد من انهياره المالي الذي أدى إلى سقوط ‏ثمانية من كل عشرة أشخاص في براثن الفقر حيث يعد هذا الانهيار المالي من بين ‏الأسوأ على مستوى العالم منذ الثورة الصناعية.‏