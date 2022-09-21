إغلاق البنوك اللبنانية لأجل غير مسمى
أعلنت السلطات اللبنانية اليوم الأربعاء بأنها ستبقي أبواب المصارف في البلاد مغلقة لأجل غير مسمى بداعي الافتقار إلى ضمانات أمنية.
يأتي ذلك بعد سلسلة من الاقتحامات التي تعرضت لها بعض المصارف في لبنان تزامنًا مع استمرار الأزمة الاقتصادية بالبلاد.
وفي ذات السياق، قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الأربعاء في ختام زيارة فريق من خبرائه إلى لبنان إن تقدم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للإفراج عن أموال إغاثة من الصندوق ما زال بطيئا للغاية.
واتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ قائمة من عشرة إصلاحات كي يحصل على ثلاثة مليارات دولار للحد من انهياره المالي الذي أدى إلى سقوط ثمانية من كل عشرة أشخاص في براثن الفقر حيث يعد هذا الانهيار المالي من بين الأسوأ على مستوى العالم منذ الثورة الصناعية.