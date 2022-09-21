تراجع أسعار النفط بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة

تراجعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أسبوعين تقريبا في تعاملات متقلبة يوم الأربعاء بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة في زيادة كبيرة أخرى بهدف كبح التضخم، وهو ما قد يحد من النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة المستهدف بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة إلى نطاق 3-3.25 بالمئة وألمح إلى فرض المزيد من الزيادات الكبيرة في المستقبل القريب. وانخفضت الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والنفط بعد هذه الزيادة، بينما ارتفع مؤشر الدولار.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 79 سنتا، أي 0.9 بالمئة، إلى 89.83 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أدنى مستوى إغلاق لها منذ الثامن من سبتمبر أيلول، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا واحدا، أي 1.2 بالمئة، إلى 82.94 دولار، وهو أدنى إغلاق له منذ السابع من سبتمبر أيلول.

وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع النفط بأكثر من دولارين للبرميل وسط مخاوف بشأن تعبئة القوات الروسية قبل أن ينخفض بما يزيد على دولار واحد بسبب صعود الدولار وانخفاض الطلب على البنزين في الولايات المتحدة.

وانخفض الطلب الأمريكي على البنزين خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى 8.5 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير شباط، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء أنه وقع مرسوما بشأن تعبئة جزئية، وقال إنه يدافع عن الأراضي الروسية وإن الغرب يريد تدمير بلاده.