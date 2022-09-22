أسعار الذهب اليوم الخميس 22-9-2022.. قفزة بالمعدن الأصفر كما توقعت "الفجر"

صعد بنحو 30 جنيه في سعر الجرام

قفزت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم كما توقعت بوابة الفجر، ليرتفع سعر جرام الذهب بنحو 30 جنيه بمستهل التعاملات مع ترقب لتقليص المكاسب خلال التعاملات مع استمرار حالة التذبذب التصاعدى خلال الفترة المقبلة وبصفة خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكى برفع الفائدة 75 نقطة أساس.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-9-2022.. قفزة مرتقبة في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب في مصر



بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 وهو الآكثر نقاءا نحو 1314.25 جنيه.

وسعر جرام الذهب عيار 21 وهو الآكثر تداولا بين المصريين نحو 1150 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 985.75 جنيه

وسعر جرام الذهب عيار 14 نحو 766.75 جنيه.

سعر الجنيه الذهب9200 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية:

ارتفعت أسعار الذهب في العقود الأجلة بـ 0.89% لتصعد إلى 1685.85 دولارًا للأوقية، فيما سجلت عقود الذهب الفورية صعودًا بـ 0.73% لتسجل 1676.97 دولارًا للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار الأمريكي 110.830 هبوطًا من مستويات ما أعلى الـ 111 الذي وصل لها عقب صعود القرار، ولا يزال مؤشر الدولار رغم التراجع مرتفعًا بـ 0.81% الآن أمام سلة من العملات الأجنبية، ويواجهه سقوط اليورو أدنى مستوى التكافؤ وتحديدًا عند 0.9860 أمام الدولار الأمريكي هبوطًا بـ 1.1%.