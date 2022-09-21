كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، خاصةً مع بداية أيام فصل الخريف الذي يبدأ رسميًا يوم الجمعة المقبل.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة، وهي على النحو التالي:-

توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وبحسب بيان الأرصاد، ستشهد الفترة المقبلة طقسا حارًا رطبًا خلال على كل من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، في حين سيكون مائلًا للحرارة على السواحل الغربية والشرقية، كما سيكون شديد الحرارة على كلا من جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع وجود نشاط للرياح حتى منتصف الأسبوع المقبل على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت درجات الحرارة خلال توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 22 سبتمبر 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 23 سبتمبر 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والمحسوسة 31.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 24 سبتمبر 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والمحسوسة 37.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 38.