أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 22-9-2022

حالة من ترقب للحراك في أسعار الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات الأسبوع اليوم الخميس، خاصة مع ترقب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي أمس برفع الفائدة 75 نقطة أساس، وسجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 19.39 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية:

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 19.44 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في بنك مصر 19.44 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 19.42 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي 19.44 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

قرر الفيدرالي الأمريكي

قرر الفيدرالي الأمريكى رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس لترتفع إلى نطاق 3% - 3.25% وهو الأعلى منذ أوائل عام 2008، ويأتي ذلك بعد ثالث رفع بـ 75 نقطة أساس على التوالي.

ويأتى ذلك مع توقع أعضاء الفيدرالي ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% في العام المقبل، ويسجل الآن 3.7%، وهو ما يشير إلى فترة ركود منتظرة في العام المقبل.

ويرى أعضاء الفيدرالي أن الناتج الإجمالي المحلي سيتباطئ إلى 0.2% في عام 2022، ثم يعود للارتفاع من جديد في السنوات التالية ويبلغ 1.8%، ويأتي ذلك بعد تحقيق ناتج الإجمالي المحلي هبوطًا في ربعين متتاليين.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت اللجنة أنها ستواصل اللجنة تقليص ما لديها من سندات الخزينة وديون الوكالة، والأوراق المالية المدعومة برهن الوكالة، كما هو موضح في خطط تخفيض حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي تم إصدارها في مايو. مشيرين إلى أن اللجنة ملتزمة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه 2٪.