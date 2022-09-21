ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

ارتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وأبقت على ‏مكاسبها عقب صدور قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن الفائدة.‏



وأعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن قراره برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة ‏أساس إلى النطاق بين 3% و3.25%، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2008، كما ‏ألمح إلى الاستمرار في زيادة الفائدة فوق المستويات الحالية.‏



وعقب القرار، حافظ العائد على سندات الخزانة لأجل عامين على بقائه قرب ‏مستوى 4.04%، وهو أول تجاوز لمستوى 4% منذ أكتوبر تشرين الأول عام ‏‏2007.‏