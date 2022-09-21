ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
ارتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وأبقت على مكاسبها عقب صدور قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن الفائدة.
وأعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن قراره برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى النطاق بين 3% و3.25%، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2008، كما ألمح إلى الاستمرار في زيادة الفائدة فوق المستويات الحالية.
وعقب القرار، حافظ العائد على سندات الخزانة لأجل عامين على بقائه قرب مستوى 4.04%، وهو أول تجاوز لمستوى 4% منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2007.