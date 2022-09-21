ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

الاقتصاد
أسعار الدولار
أسعار الدولار

ارتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وأبقت على ‏مكاسبها عقب صدور قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن الفائدة.‏


وأعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن قراره برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة ‏أساس إلى النطاق بين 3% و3.25%، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2008، كما ‏ألمح إلى الاستمرار في زيادة الفائدة فوق المستويات الحالية.‏


وعقب القرار، حافظ العائد على سندات الخزانة لأجل عامين على بقائه قرب ‏مستوى 4.04%، وهو أول تجاوز لمستوى 4% منذ أكتوبر تشرين الأول عام ‏‏2007.‏

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي وبتروجت اليوم الأربعاء 21-9-2022

تعرف على نتيجة مباراة الأهلي الودية اليوم الأربعاء

أموال كامل أبو علي تحرم الأهلي من صفقة كبرى

Dartro Fofana.. من هو ديفيد فوفانا صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الصيفي؟

عاجل|الأمن يوقف تصوير فيلم "مستر إكس" ويتحفظ على دراجة نارية

عاجل..ارتفاع جديد للدولار أمام الجنيه..و50 قرشا تفصله عن مستويات 20 جنيه

في عيد ميلادها.. تعرف على مشوار منى الشاذلي في مجال الإعلام

عاجل.. رسميًا البنك المركزي يثبت أسعار صرف "الدولار" قبل اجتماع الفائدة