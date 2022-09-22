أول تعليق من جاريدو بعد تدريب الإسماعيلي



أوضح الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الجديد للإسماعيلي، كواليس مفاوضاته مع إدارة الدراويش، لتعيينه مديرًا فنيًا للفريق.

جاريدو يكشف كواليس مفاوضاته مع الإسماعيلي لتدريب الفريق

وأشار جاريدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور): "لإسماعيلي فريق عظيم وله تاريخ كبير، وقبل مهمة تدريب الإسماعيلي لعدة أسباب على رأسها عراقة هذا الفريق".

وأكد أن المفاوضات دارت بشكل طبيعي مع الوكيل، موضحًا أن الإسماعيلي لديه جماهير غفيرة ويملك لاعبين جيدين.

واستكمل:" أعلم تمامًا ستاد الإسماعيلية وهو ملعب رائع ومن الجيد لنا أن نلعب كرة قدم جميلة كما هي عادة الفريق وسنحترم تقاليد الإسماعيلي وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل ما لدينا وفخور بتدريب فريق بقيمة الدراويش".

