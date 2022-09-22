أول تعليق من جاريدو بعد تدريب الإسماعيلي

الفجر الرياضي
جاريدو
جاريدو


أوضح الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الجديد للإسماعيلي، كواليس مفاوضاته مع إدارة الدراويش، لتعيينه مديرًا فنيًا للفريق.

 

جاريدو يكشف كواليس مفاوضاته مع الإسماعيلي لتدريب الفريق

وأشار جاريدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور): "لإسماعيلي فريق عظيم وله تاريخ كبير، وقبل مهمة تدريب الإسماعيلي لعدة أسباب على رأسها عراقة هذا الفريق".

txt

الإسماعيلي: نجم الأهلي السابق سبب تعاقدنا مع جاريدو

txt

مفاجأة كُبرى.. سبب تخوف جاريدو من تولي تدريب الإسماعيلي

وأكد أن المفاوضات دارت بشكل طبيعي مع الوكيل، موضحًا أن الإسماعيلي لديه جماهير غفيرة ويملك لاعبين جيدين.

 

واستكمل:" أعلم تمامًا ستاد الإسماعيلية وهو ملعب رائع ومن الجيد لنا أن نلعب كرة قدم جميلة كما هي عادة الفريق وسنحترم تقاليد الإسماعيلي وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل ما لدينا وفخور بتدريب فريق بقيمة الدراويش".
 

جاريدو خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الجديد للإسماعيلي الإسماعيلي

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي وبتروجت اليوم الأربعاء 21-9-2022

تعرف على نتيجة مباراة الأهلي الودية اليوم الأربعاء

أموال كامل أبو علي تحرم الأهلي من صفقة كبرى

Dartro Fofana.. من هو ديفيد فوفانا صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الصيفي؟

عاجل|الأمن يوقف تصوير فيلم "مستر إكس" ويتحفظ على دراجة نارية

عاجل..ارتفاع جديد للدولار أمام الجنيه..و50 قرشا تفصله عن مستويات 20 جنيه

في عيد ميلادها.. تعرف على مشوار منى الشاذلي في مجال الإعلام

عاجل.. رسميًا البنك المركزي يثبت أسعار صرف "الدولار" قبل اجتماع الفائدة