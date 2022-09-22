برعاية الخطيب وكولر - الأهلي ينتهي من ثاني صفقاته الصيفية

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

تواصل إدارة النادي الأهلي في حسم ملف الصفقات الجديدة خلال الموسم الحالي لتدعيم صفوف الفريق، خاصة في الخط الهجومي، لتعويض الإخفاقات التي شهدها الفريق في الموسم الأخير.


- الأهلي يحسم ثاني صفقاته الأجنبية

واعتبر صفقة اللاعب الأجنبي الثاني هذا الموسم هو الملف الأهم على طاولة إدارة محمود الخطيب في الفترة الحالية، لإغلاق الميركاتو الصيفي، استعدادا للموسم الجديد.


ووضع مسؤولو العملاق الأحمر قائمة بعشرة أسماء من الاعبين الأجانب، لاختيار صفقة جديدة هذا الموسم، بمواصفات عالمية، حيث استقرت لجنة التخطيط على ضم لاعب افريقي من أحد الدوريات الأوروبية.

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- الأهلي يتعاقد مع برونو سافيو

ونجحت إدارة الأهلي في حسم التعاقد مع البرازيلي برونو سافيو، نجم فريق بوليفار البوليفي، لمدة 3 مواسم، وبقيمة مليون ونصف دولار.
 

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